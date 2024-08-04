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«Посев – это искусство»: Лукашенко оценил сельхозпредприятие в Полесье и прямо в поле принял кадровое решение
04.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развитие сельского хозяйства в белорусском Полесье 3 августа оценил президент страны Александр Лукашенко. Во время рабочей поездки в Гомельскую область глава государства побывал в одном из хозяйств, проверил, как ведутся полевые работы, и заглянул на местную ферму, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
У аграриев сейчас целый комплекс работ: уборка зерновых и подготовка почвы под осенний сев. В Гомельской области уже начинают переходить на озимые культуры, но Александр Лукашенко предположил, что это преждевременно.
Технологии посева президент призвал «подтягивать». Гомельская область далека от лидеров по сельхозпоказателям. Хоть регион и южный. Урожайность зерновых здесь около 20 центнеров с гектара.
«Что посеял, то убрал. Это не урожай. Был идеальный год – столько влаги было. Надо учиться. Без технологий не надо сеять, особенно в Гомеле. Не надо и все. Сделайте все технологично, 30 минимум вы получите. Но нужны технологии. Главное: посев – это искусство», – заявил Лукашенко.
И главным художником должен быть руководитель, «творить» не в своем кабинете, а в поле. В пример Александр Лукашенко привел это полесское хозяйство. Оценил культуру земледелия и технологии, а затем прямо в поле принял кадровое решение: директор сельхозпредприятия теперь будет управлять всем районом.
Образцовая в хозяйстве и ферма. Перед сотрудниками президент извинился за то, что оставил без директора. А затем похвалил за достойное содержание животных. Особо отметил условия для телят. Через 21 день после рождения их помещают в специальные вольеры на открытом воздухе. Получается и незатратно, и эффективно.
Подобные молочно-товарные комплексы будут строить по всей области, доложили президенту. А устаревшие фермы реконструируют или закроют.
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«Посев – это искусство»: Лукашенко оценил сельхозпредприятие в Полесье и прямо в поле принял кадровое решение
Президент Беларуси посетил с рабочей поездкой Гомельскую область.
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