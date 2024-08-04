«Посев – это искусство»: Лукашенко оценил сельхозпредприятие в Полесье и прямо в поле принял кадровое решение

Технологии посева президент призвал «подтягивать». Гомельская область далека от лидеров по сельхозпоказателям. Хоть регион и южный. Урожайность зерновых здесь около 20 центнеров с гектара.

«Что посеял, то убрал. Это не урожай. Был идеальный год – столько влаги было. Надо учиться. Без технологий не надо сеять, особенно в Гомеле. Не надо и все. Сделайте все технологично, 30 минимум вы получите. Но нужны технологии. Главное: посев – это искусство», – заявил Лукашенко.

И главным художником должен быть руководитель, «творить» не в своем кабинете, а в поле. В пример Александр Лукашенко привел это полесское хозяйство. Оценил культуру земледелия и технологии, а затем прямо в поле принял кадровое решение: директор сельхозпредприятия теперь будет управлять всем районом.

«Я знаю его биографию. Мне доложили. Я же не спонтанно решение принимаю. Он местный, вырос здесь. Настоящий полещук, которых я очень люблю и уважаю. Конечно, почва у них не гродненская и не туровская. И вот таких ребят надо находить, которые не ноют, не плачут, а работают на том, что есть», – пояснил Лукашенко.

Образцовая в хозяйстве и ферма. Перед сотрудниками президент извинился за то, что оставил без директора. А затем похвалил за достойное содержание животных. Особо отметил условия для телят. Через 21 день после рождения их помещают в специальные вольеры на открытом воздухе. Получается и незатратно, и эффективно.

«Это самый нормальный вариант. Это мы привыкли – дворцы, дворцы. А животным дворцов не надо. Им чем проще, тем лучше. Это очень хорошо. Аккуратненько все сделано. Это надо железно заставить всех сделать. Надо поставить задачу – при каждом комплексе иметь вот такой лагерь, где будет трехнедельного содержания скотина», –заявил белорусский лидер.

Подобные молочно-товарные комплексы будут строить по всей области, доложили президенту. А устаревшие фермы реконструируют или закроют.