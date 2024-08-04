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Лукашенко с вертолета проверил, как идут полевые работы в Гомельской и Минской областях

04.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко с вертолета проверил, как идут полевые работы в Гомельской и Минской областях
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси проверил, как идут полевые работы. Александр Лукашенко облетел северо-западные районы Гомельской области, там уже убрано больше 80% зерна. Осмотрел юг Минского региона. Местные аграрии также вышли на финишную прямую.

Такой формат контроля уборочной белорусский лидер использует часто. В центре внимания и мелиорация. Ранее президент требовал усилить работы по улучшению качества земель. Пролетел глава государства и над предприятием, которое занимается добычей калийной соли.

Ранее на совещании по уборочной кампании президент поручил собрать не менее 10 миллионов тонн зерна.



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Ранее на совещании по уборочной кампании президент поручил собрать не менее 10 миллионов тонн зерна.
 
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