Лукашенко с вертолета проверил, как идут полевые работы в Гомельской и Минской областях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси проверил, как идут полевые работы. Александр Лукашенко облетел северо-западные районы Гомельской области, там уже убрано больше 80% зерна. Осмотрел юг Минского региона. Местные аграрии также вышли на финишную прямую.

Такой формат контроля уборочной белорусский лидер использует часто. В центре внимания и мелиорация. Ранее президент требовал усилить работы по улучшению качества земель. Пролетел глава государства и над предприятием, которое занимается добычей калийной соли.