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«Минский триатлон»: на выносливость себя испытали профессионалы и любители из семи стран

05.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Минский триатлон»: на выносливость себя испытали профессионалы и любители из семи стран
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Традиционные соревнования по триатлону состоялись в Минске. У столичного Дворца спорта собрались любители и профессионалы из разных стран. За гонками следила корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

Велосипедисты завершают очередной этап соревнований по триатлону. Десятки километров пути уже позади, но силы еще есть. Помогает поддержка жен, детей и друзей.

«У нас большая команда. Называется «Шкид». Мы болеем за наших мужей. Мы приехали из Республики Татарстан, Казань. Мы постоянно, несколько раз в год ездим на соревнования», – рассказала Анастасия Буздырева.

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Эстафету принимают женщины. У них трехкилометровая дистанция. Многие участвуют в марафоне не впервые. Анастасия Лось спортсменка со стажем. Это ее третий забег, волнения нет. Только хорошее настроение.

«Периодически занимаюсь пробежками. Поэтому для меня, конечно, это такой, можно сказать, маленький праздник. Посмотрите, какая здесь атмосфера. Она заряжает и настраивает на позитив», – отметила Анастасия Лось.

Первая на финише Екатерина Русак из Бреста. Готовилась к марафону с конца осени. На соревнования ехала за положительными эмоциями. Но и результат превзошел все ожидания.

«Впечатления остались только положительные от забега. Трасса очень хорошая, очень грамотные волонтеры. В этом году довольно неплохая конкуренция. Девочка за мной буквально на пятки наступала», – поделилась Екатерина Русак.

После финиша женской гонки на старт вышли дети. У них дистанция чуть меньше – 500 метров, но конкуренция как у взрослых.

«Я сегодня в первый раз получил первое место. За меня болела мама, и я побежал впервые», – рассказал Александр Тарасенко.

«Впечатления очень хорошие. Во- первых, я заняла второе место. А во-вторых, что это было прикольно», –отметила Мария Маркевич.

Наряду с белорусами за медали боролись участники из России, Казахстана, Узбекистана, Бельгии, Китая и Японии. За маршрутом спортсменов судьи следили по электронным чипам. Оценивали не только физическую подготовку.

«Прежде всего я оцениваю хорошее настроение, то, что они действительно проявляют интерес к здоровому образу жизни. Они сегодня, несмотря на то, что выходной день, пришли сюда и участвуют в международном минском марафоне», – отметила судья соревнований Людмила Лучинович.

«Все участники, конечно же, заблаговременно готовятся. Триатлон не тот вид спорта, когда можно, как говорится, стартануть с дивана, подготовившись два-три дня. Здесь должна быть планомерная системная подготовка, хотя бы несколько месяцев», – подчеркнул председатель Белорусской федерации триатлона, главный судья соревнований Дмитрий Толкачев.

В конце гонки участников ожидали не только медали и цветы, но еще и сладкие призы.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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