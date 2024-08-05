«Минский триатлон»: на выносливость себя испытали профессионалы и любители из семи стран

«Периодически занимаюсь пробежками. Поэтому для меня, конечно, это такой, можно сказать, маленький праздник. Посмотрите, какая здесь атмосфера. Она заряжает и настраивает на позитив», – отметила Анастасия Лось.

Первая на финише Екатерина Русак из Бреста. Готовилась к марафону с конца осени. На соревнования ехала за положительными эмоциями. Но и результат превзошел все ожидания.

«Впечатления остались только положительные от забега. Трасса очень хорошая, очень грамотные волонтеры. В этом году довольно неплохая конкуренция. Девочка за мной буквально на пятки наступала», – поделилась Екатерина Русак.

После финиша женской гонки на старт вышли дети. У них дистанция чуть меньше – 500 метров, но конкуренция как у взрослых.

«Я сегодня в первый раз получил первое место. За меня болела мама, и я побежал впервые», – рассказал Александр Тарасенко.

«Впечатления очень хорошие. Во- первых, я заняла второе место. А во-вторых, что это было прикольно», –отметила Мария Маркевич.

Наряду с белорусами за медали боролись участники из России, Казахстана, Узбекистана, Бельгии, Китая и Японии. За маршрутом спортсменов судьи следили по электронным чипам. Оценивали не только физическую подготовку.

«Прежде всего я оцениваю хорошее настроение, то, что они действительно проявляют интерес к здоровому образу жизни. Они сегодня, несмотря на то, что выходной день, пришли сюда и участвуют в международном минском марафоне», – отметила судья соревнований Людмила Лучинович.

«Все участники, конечно же, заблаговременно готовятся. Триатлон не тот вид спорта, когда можно, как говорится, стартануть с дивана, подготовившись два-три дня. Здесь должна быть планомерная системная подготовка, хотя бы несколько месяцев», – подчеркнул председатель Белорусской федерации триатлона, главный судья соревнований Дмитрий Толкачев.

В конце гонки участников ожидали не только медали и цветы, но еще и сладкие призы.