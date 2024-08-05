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«Минский триатлон»: на выносливость себя испытали профессионалы и любители из семи стран
05.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Традиционные соревнования по триатлону состоялись в Минске. У столичного Дворца спорта собрались любители и профессионалы из разных стран. За гонками следила корреспондент «МИР 24» Алина Трус.
«У нас большая команда. Называется «Шкид». Мы болеем за наших мужей. Мы приехали из Республики Татарстан, Казань. Мы постоянно, несколько раз в год ездим на соревнования», – рассказала Анастасия Буздырева.
«Периодически занимаюсь пробежками. Поэтому для меня, конечно, это такой, можно сказать, маленький праздник. Посмотрите, какая здесь атмосфера. Она заряжает и настраивает на позитив», – отметила Анастасия Лось.
Первая на финише Екатерина Русак из Бреста. Готовилась к марафону с конца осени. На соревнования ехала за положительными эмоциями. Но и результат превзошел все ожидания.
После финиша женской гонки на старт вышли дети. У них дистанция чуть меньше – 500 метров, но конкуренция как у взрослых.
«Я сегодня в первый раз получил первое место. За меня болела мама, и я побежал впервые», – рассказал Александр Тарасенко.
«Впечатления очень хорошие. Во- первых, я заняла второе место. А во-вторых, что это было прикольно», –отметила Мария Маркевич.
Наряду с белорусами за медали боролись участники из России, Казахстана, Узбекистана, Бельгии, Китая и Японии. За маршрутом спортсменов судьи следили по электронным чипам. Оценивали не только физическую подготовку.
В конце гонки участников ожидали не только медали и цветы, но еще и сладкие призы.
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За маршрутом спортсменов судьи следили по электронным чипам. Оценивали не только физическую подготовку.
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