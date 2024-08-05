«Взял $ 3 тыс. в кредит и, не отходя от банка, купил на все деньги криптовалюту». Белорусский инвестор — о доходах, пирамидах и Hamster Kombat

Источник материала: ProBusiness





Денис Грицкевич, белорусский криптоблогер и инвестор, рассказал «Про бизнес» о том, почему выбрал криптовалюту, а не классический бизнес, а также о том, как белорусы зарабатывают миллионы на крипте и что ждет Hamster Kombat.

Данный текст не является рекомендаций к инвестированию в криптовалюты. Напоминаем, что это несет большие риски.

«На второй месяц пирамида схлопнулась и я потерял свои деньги»

— Я занимаюсь инвестициями в криптовалюту с 2017 года, и основным направлением, хотя и не единственным, является дропхантинг (это способ заработка, который представляет собой охоту за раздачей токенов различных криптовалютных проектов, — прим. «Про бизнес»). Когда я только начинал заниматься криптой, было время «дикого Запада», когда ты ничего не понимаешь и люди вокруг тоже ничего не понимают, а учится не у кого. Мне на тот момент было немногим больше 20 лет, я работал в найме и у меня было где-то $ 1,5 тысячи накоплений. Тогда мой приятель предложил мне вложить их в стартап, который оказался финансовой пирамидой. Мне нужно было купить биткоин, отправить его куда-то под высокий процент с ежемесячными выплатами. В итоге уже на второй месяц эта пирамида схлопнулась и я потерял свои деньги. После этого мне стало интересно разобраться с тем, как все работает. Потерянные деньги быстро вернулись.





Свои первые приличные деньги я заработал в 2020—2021 ггодах, во время бычьего рынка. Тогда я уже заходил с большим опытом и понимал, что рынок в ближайшее время будет расти, об этом говорили и макропоказатели — запускался печатный станок в США и т.д. Тогда я пошел в банк, взял кредит и, не выходя из-за стола оператора банка, открыл приложение белорусской биржи и попросил весь кредит перечислить на биржевой счет — купил криптовалюту в тот же день. Кредит я взял на сумму около $ 3 тысяч. Это был 2019 год. Уже через год у меня получилось закрыть этот кредит. На тот момент мне хватило денег, чтобы сделать первый взнос за квартиру, и остаться в системе, чтобы дальше развиваться. Основным залогом успеха был растущий рынок.

«Находясь в правильном инфополе, мы можем достичь гораздо большего»

Сейчас я развиваю несколько направлений. В первую очередь, делаю ставку на медийную составляющую — соцсети и ютуб. Пока это еще не монетизируется, а делается для того, чтобы люди в Беларуси могли учиться, находить правильное комьюнити и зарабатывать на криповалюте. Находясь в правильном инфополе, мы можем достичь гораздо большего. Помимо этого, я работаю еще и над своим стартапом — это мини-приложение для знакомств в Telegram. Сейчас с рынка дейтинговых сервисов Беларуси ушло много приложений, и мы хотим закрыть такую потребность людей. С учетом бурного развития Telegram и большого количества пользователей, можно очень быстро развить это приложение. Также в 2020 году я запустил новостной портал altcoin.by. Эта история про интерес к крипте. Моей целью было в большей степени научить людей вещам, связанным с криптовалютой. Портал таргетирован на белорусскую аудиторию. Сейчас я думаю, как развивать его дальше и монетизировать, так как до сих пор монетизация портала не была моей целью.





Создать портал удалось бесплатно. В 2019 году я познакомился с человеком, который занимался разработкой сайтов, а я ему помогал с познанием крипты. Он был так вдохновлен этой темой, что согласился помочь просто так. Еще мне повезло выкупить в свое время доменное имя, так как сейчас оно было бы уже 100% занято. С содержанием портала мне помогает мой брат, постит туда полезные и интересные материалы. Там же я обучаю и безопасной работе с криптовалютой, так как многие люди теряют деньги из-за своей необразованности в этой сфере, а не потому, что криптовалюта ненадежна или небезопасна. Помимо этого в ближайших планах у меня проводить больше офлайн-мероприятий, так как у людей из сферы криптовалют есть необходимость общаться не только в онлайне. У меня достаточно большое комьюнити и хотелось бы его продолжить развивать, а такой шаг стал бы новым этапом.





У меня был и опыт классического бизнеса — в Слуцке с моим другом мы открыли магазин спортивного питания. После короновируса стало понятно, что традиционный бизнес очень тяжело вести, поэтому для себя я выбрал нишу криптовалют. Как я уже говорил, основная сфера, на которой я зарабатываю, — дропхантинг. Новые блокчейн-проекты при запуске стараются привести новых пользователей и замотивировать их взаимодействовать через награды в виде токенов проекта. Я зарабатываю на том, что участвую в таких активностях. Сейчас идет тенденция на спад подобной деятельности, цена пользователя в криптовалюте уменьшается с каждым годом, и по этой причине работать становится сложнее.

«У меня получилось собрать с Jupiter около $ 5 тысяч на 1 аккаунт без вложений»

Большие объемы здесь можно зарабатывать, если участвовать в активностях не с одного своего аккаунта, а создавать фермы на 50−100 и более «пользователей». Важно понимать законную сторону вопроса — дропы распределяются на криптокошельки, которые не требуют верификации личности, а это значит, что пользователь может иметь сколько угодно таких кошельков. Одному человеку по силам вести до 100 аккаунтов. Есть много кейсов, где люди, умеющие работать с автоматизацией процессов, делают даже 1000 аккаунтов, но для этого используется специальный самописный, достаточно сложный софт. Это один из примеров того, как можно зарабатывать в нише криптовалют, не торгуя.





Одним из последних примеров такого заработка является проект Jupiter, где у меня получилось собрать около $ 5 тысяч на 1 аккаунт просто за то, что я ранее совершал транзакции в сети через их протокол. Вложений как таковых для заработка этой суммы и не было. Так же подобный маркетинг делали многие проекты: Arbitrum, Sui, Aptos, Wormhole, Starknet, раздавая ранним пользователям суммы от тысячи долларов и выше. Подобных проектов много. Среди моих знакомых есть те, кто делал нашумевший Notcoin на большое количество аккаунтов, и они заработали по итогу в районе $ 100 тысяч, хотя все смеялись с подобных «тапалок». Я уверен, что в Беларуси очень много людей, которые заработали на криптовалюте состояние. Как правило, это очень скрытные персоны и не любят рассказывать о себе. Хотя есть и те, кто теряли миллионы долларов на трейдинге. Даже среди моих знакомых такие есть.

«Не все подряд позволит заработать, есть риск нарваться на мошенников и потерять криповалюту»

Заработать на криптовалюте может абсолютно каждый. В том же Notcoin, где даже школьники, которые еще вчера ходили и сбивали палками борщевик, заработали на булочку $ 200−300. За счет этого хайпа привлекатется очень много людей в новые проекты и в целом в сферу. При этом самые обычные приложения, которые запускаются за неделю, собирают пользователей. Если хотя бы минимально начать погружаться в эту тему и следовать за трендом, то без особых знаний можно зарабатывать какие-то деньги. Здесь стоит только вопрос желания. Но нужно понимать, что не все подряд позволит заработать, все-таки есть риск нарваться на мошенников и потерять криповалюту.





Продолжая тему мини-приложений в Telegram, нельзя не затронуть Hamster Kombat, о котором не говорил только ленивый. На сегодня в этом приложении зарегистрированы около 300 млн человек. Проект смог за очень короткие сроки привлечь такое количество пользователей. Где еще возможны подобные кейсы?

Понятно, что проект не в силах наградить такое большое количество пользователей, и это приведет к разочарованию многих. С другой стороны, благодаря этому приложению, много пользователей познакомиться с миром Web3 и криптовалютой, что положительно отразиться на рынке в целом. Но, опять же, если человеку будет нечего продать на бирже, то как он познакомиться с этой сферой? На мой взгляд, конечно, было бы идеально, если бы там было около 50 млн пользователей, чтобы у команды получилось раздать бонусы всем. Они очень быстро выросли и, возможно, что сами не ожидали такого успеха. Наверное, многие думали, что смогут заработать на «Хомяке» на машину с квартирой, а в итоге могут получить на чашечку кофе. Такие ситуации и порождают мемы «крипта — скам».

«Сейчас, мне кажется, хорошие условия для входа в криптовалютный рынок»

Сейчас, мне кажется, хорошие условия для входа в криптовалютный рынок. Об этом говорит и одобрение ETF на BTC и ETH , и покупка крупнейшими фондами криптовалюты, и другие события, поэтому рынок будет расти. Я как youtube-блогер ощущаю настроения людей. Для меня маркером является рост количества подписчиков и просмотров. На протяжении медвежьего рынка я наблюдал, как из чата день за днем выходят люди, а сейчас каждый день ко мне приходит по 20−30 человек в день. Это показывает, что на рынке появляются новички, а значит, и новые деньги.





Сейчас людям, которые только входят в рынок и хотят на чем-то заработать, но у них маленький депозит, я бы посоветовал выбрать для себя какой-то хороший проект с инвестициями от хороших фондов (посмотреть можно на DropsEarn.com), идти к нему в Discord и каждый день общаться там, принимать участие в ивентах, конкурсах, участвовать в тестовых сетях, предлагать какие-то интересные активности команде, просто делать все, чтобы тебя заметили. По итогу эта активность может быть хорошо вознаграждена. Также можно заходить в проекты для участия в ретродропах, но только в те, где активных пользователей меньше 10 тысяч. Хороший пример — это проект Zest, который собрал инвестиции от Binance. Сейчас там мало пользователей, которых можно хорошо вознаградить. Также есть Babylon, Movement, Berachain, Fuel, чуть меньше веры в Scroll и Linea. Задача таких активностей — это получение токена до листинга на бирже любым путем. Только так вы получите лучшую цену, ведь обычному человеку почти невозможно попасть в инвесторы на ранней стадии.

Сейчас есть очень много перспективных криптовалют, которые находятся на выгодных для покупки ценах, — Atom, BounceBit, Polygon и др. За стейкинг этих монет также начисляются дропы от других проектов, а годовой процент доходности составляет 15−20%.

«Венчурные инвестиции в криптовалютные проекты куда рискованнее, чем обычная покупка монет, хотя и доход в случае успеха кратно выше»

Что касается инвестиций в популярные сейчас стартапы (мини-приложения) в Telegram, то это может быть куда рискованнее, чем обычная покупка монет, хотя и доход в случае успеха кратно выше. Порог входа в разработку таких приложений достаточно низкий, за счет Telegram-комьюнити также легко привлекать пользователей, из-за чего конкуренция высокая. По моей оценке, для того, чтобы о твоем ТМА (мобильное приложение для Telegram — прим. «Про бизнес») узнало все СНГ, нужно порядка $ 100 тысяч. А чтобы привлечь пользователей без денег, нужно создать уникальный продукт и агрессивно идти в чаты, приглашать их в сообщество или проект, и дальше уже развивать систему маркетинга внутри приложения. Также стоит выбрать какой-то узкий рынок. Если брать пример моего канала, то сколько бы я ни пытался выходить на широкий рынок, мой канал не рос. Как только я сосредоточился на белорусском рынке, мой канал сразу пошел вверх.

Развивать Telegram-канал, наверное, сложнее, чем любой другой ресурс, так как многие люди используют его только для переписки. Кроме того, здесь нет ленты рекомендаций, что усложняет продвижение. Очень хорошо, когда есть какой-то другой источник трафика, такой как ютуб-канал, например. Это значительно упрощает привлечение новых подписчиков. Помимо этого, хорошим способом рекламы являются коллаборации с другими каналами. В рамках Беларуси это работает очень хорошо, потому что все стараются друг другу помогать.





Сейчас, например, я делаю упор на развитие своего закрытого сообщества. Это помогает профессионально расти и мне самому, и другим людям за счет обмена экспертным мнением. Получается, что это своего рода коллективный интеллект. Кто-то следит за одним проектом, кто-то — за другим, кто-то работает в одном из этих проектов, а закрытое сообщество предполагает суперэкспертность его членов, что позволяет извлекать максимум пользы всем.