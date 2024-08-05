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С клиентом работают только профи. World Class меняет рынок фитнес-услуг в Беларуси

05.08.2024 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


На рынке фитнес-услуг в 2024 году произошли изменения — в Беларуси ввели обязательную аккредитацию для тренеров. И если для многих залов и клубов это стало настоящим вызовом, то в World Class оказались к такому нововведению полностью готовы. Ведь тренеры клуба регулярно проходят обучения и повышения квалификации. Узнали, почему клуб задавал профессиональные стандарты еще до того, как такое требование стало обязательным.

Какие требования предъявляются к тренерам:

— наличие высшего профессионального образования в сфере физической культуры и спорта или переподготовка;
— наличие справки о несудимости;
— повышение квалификации каждые 5 лет;
— наличие медицинской справки.

Как подходят к аттестации тренеров в World Class

Все тренеры World Class ежегодно проходят аттестацию — это требование общее для всех подразделений клуба. Аттестация проходит на территории клуба, куда приезжают методисты и фитнес -куратор из Москвы.

В процессе все тренеры сдают соответствующие экзамены по теории и практике, а также ОФП (общая физическая подготовка). Теоретический экзамен состоит из 2 тестов: общий (единый для всех тренеров) и специальный (по своему профильному направлению). Практический экзамен представляет собой проведение тренировки перед аттестующим экспертом. ОФП — это сдача нормативов, которые определяют уровень физической подготовки тренера.

Фитнес-куратор и методисты принимают аттестацию у тренеров и анализируют результаты. В результате клуб получает отчет с итогами аттестации по каждому тренеру и подразделению.


Какие направления для повышения квалификации выбирают в World Class

В ноябре весь тренерский состав в World Class прошел аттестацию и повышение квалификации по различным направлениям. Например, тренеры тренажерного зала прошли обучение на тему коррекции осанки и тренингов на основе классических силовых упражнений.


Под руководством специалиста-реабилитолога Ильи Лебедева тренерский состав подразделения водных программ разобрал актуальные темы, с которыми чаще всего сталкиваются при работе с клиентами:

— нарушение осанки, заболевания позвоночника;
— травмы суставов;
— заболевания органов дыхания;
— ожирение;
— занятия с особенными детьми и людьми пожилого возраста.

Тренера групповых программ прошли рефреш знаний по функциональному тренингу в групповом формате, силовым групповым тренировках и степ-аэробике.

Сотрудники детского фитнеса обновили и дополнили знания по темам:

- особенности проведения занятий для детей с 1,2 года до 16 лет.
- корригирующие программы (стопа, спина).
- общеразвивающие и силовые упражнения для детей 1,2 года — 16 лет.
- изучили новые форматы тренировок (йога, стретчинг).

— World Class всегда следит за новинками и исследованиями в фитнес-индустрии. Поэтому для нас было важно, чтобы тренеры держали руку на пульсе в своей профессиональной сфере. Обучение тренерского состава проходит по актуальным и интересным для клиента направлениям, которые потом внедряются в сетку расписания, или применяется в индивидуальных тренировках. Мы поддерживаем и совершенствуем профессиональный уровень тренеров, следим за стандартами и высоким качеством предоставляемых услуг, — пояснили в World Class.


Фитнес-клуб премиум класса World Class расположен в центре города, имеет закрытую парковку и зарядные станции для электроавтомобилей. Доступ в клуб — только для держателей клубных карт. Подробности по телефону 7018 и в отделе продаж.
Адрес: пр-т. Дзержинского, 16.

 
 
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На рынке фитнес-услуг в 2024 году произошли изменения - в Беларуси ввели обязательную аккредитацию для тренеров. И если для многих залов и клубов это стало настоящим...
 
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