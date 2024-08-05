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С клиентом работают только профи. World Class меняет рынок фитнес-услуг в Беларуси
05.08.2024 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
На рынке фитнес-услуг в 2024 году произошли изменения — в Беларуси ввели обязательную аккредитацию для тренеров. И если для многих залов и клубов это стало настоящим вызовом, то в
Как подходят к аттестации тренеров в World Class
Все тренеры World Class ежегодно проходят аттестацию — это требование общее для всех подразделений клуба. Аттестация проходит на территории клуба, куда приезжают методисты и фитнес -куратор из Москвы.
В процессе все тренеры сдают соответствующие экзамены по теории и практике, а также ОФП (общая физическая подготовка). Теоретический экзамен состоит из 2 тестов: общий (единый для всех тренеров) и специальный (по своему профильному направлению). Практический экзамен представляет собой проведение тренировки перед аттестующим экспертом. ОФП — это сдача нормативов, которые определяют уровень физической подготовки тренера.
Фитнес-куратор и методисты принимают аттестацию у тренеров и анализируют результаты. В результате клуб получает отчет с итогами аттестации по каждому тренеру и подразделению.
Какие направления для повышения квалификации выбирают в World Class
В ноябре весь тренерский состав в World Class прошел аттестацию и повышение квалификации по различным направлениям. Например, тренеры тренажерного зала прошли обучение на тему коррекции осанки и тренингов на основе классических силовых упражнений.
Под руководством специалиста-реабилитолога Ильи Лебедева тренерский состав подразделения водных программ разобрал актуальные темы, с которыми чаще всего сталкиваются при работе с клиентами:
— нарушение осанки, заболевания позвоночника;
Тренера групповых программ прошли рефреш знаний по функциональному тренингу в групповом формате, силовым групповым тренировках и степ-аэробике.
Сотрудники детского фитнеса обновили и дополнили знания по темам:
- особенности проведения занятий для детей с 1,2 года до 16 лет.
— World Class всегда следит за новинками и исследованиями в фитнес-индустрии. Поэтому для нас было важно, чтобы тренеры держали руку на пульсе в своей профессиональной сфере. Обучение тренерского состава проходит по актуальным и интересным для клиента направлениям, которые потом внедряются в сетку расписания, или применяется в индивидуальных тренировках. Мы поддерживаем и совершенствуем профессиональный уровень тренеров, следим за стандартами и высоким качеством предоставляемых услуг, — пояснили в World Class.
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На рынке фитнес-услуг в 2024 году произошли изменения - в Беларуси ввели обязательную аккредитацию для тренеров. И если для многих залов и клубов это стало настоящим...
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