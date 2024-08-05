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В аэропорту Минска болельщики встретили Евгения Золотого. Он принес Беларуси первую медаль Игр-2024 в академической гребле
05.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
EPA/TASS
Белорусский атлет Евгений Золотой вернулся на родину после выступления на Олимпиаде в Париже. Он стал серебряным призером Игр в мужской академической гребле, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Олимпийского серебряного призера Евгения Золотого в минском аэропорту встречают с цветами. Здесь собрались спортсмены, тренеры, друзья атлета. Родители ждут гребца дома. А главный подарок сделала жена – за четыре дня до финального заезда она родила сына.
Перед своим серебряным стартом Евгению пришлось лишний раз поволноваться не только по поводу своего предстоящего выступления. Сначала сломался автобус, на котором ехал атлет. Да и выйти на дистанцию белорусу пришлось на арендованной лодке.
«Мужчины у нас были в 80-х годах, это было давно-давно, поэтому, безусловно, то, что Евгений смог это претворить в жизнь, свою мечту, да, это очень хорошо, это великолепно, мы рады этому. Уверен, что у него, он еще молодой достаточно, и поэтому, у него впереди еще большое будущее», – отметил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля.
С завоеванием серебряной медали на Олимпийских играх Евгения Золотого поздравил президент Александр Лукашенко.
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В аэропорту Минска болельщики встретили Евгения Золотого. Он принес Беларуси первую медаль Игр-2024 в академической гребле
Белорус стал серебряным призером Олимпийских игр в 24 года. Дистанцию в два километра он преодолел за шесть минут 42,96 секунды. Обогнать его удалось только...
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