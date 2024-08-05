В аэропорту Минска болельщики встретили Евгения Золотого. Он принес Беларуси первую медаль Игр-2024 в академической гребле

Источник материала: Mir24.TV Belarus

EPA/TASS

Белорусский атлет Евгений Золотой вернулся на родину после выступления на Олимпиаде в Париже. Он стал серебряным призером Игр в мужской академической гребле, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

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Олимпийского серебряного призера Евгения Золотого в минском аэропорту встречают с цветами. Здесь собрались спортсмены, тренеры, друзья атлета. Родители ждут гребца дома. А главный подарок сделала жена – за четыре дня до финального заезда она родила сына.



Встречающие тепло приветствуют спортсмена, а за его медаль держатся на счастье. Это первая награда суверенной Беларуси в мужской академической гребле.

«Понимал, что за мной, за плечами стоит огромная-огромная семья, и старался выполнить все на максимум. Испытываю только гордость, потому что вот моя команда, вот они сзади вас стоят, это благодаря им, можно так сказать, я добился этого успеха, счастлив, просто счастлив находиться здесь в кругу друзей», – отметил серебряный призер Олимпийских игр Евгений Золотой.

Перед своим серебряным стартом Евгению пришлось лишний раз поволноваться не только по поводу своего предстоящего выступления. Сначала сломался автобус, на котором ехал атлет. Да и выйти на дистанцию белорусу пришлось на арендованной лодке.

«Инвентарь для, наверное, любого спортсмена, в любом виде спорта – это как твое продолжение, и, конечно же, смена лодки в такой вот именно в заключительный момент в этих основных соревнованиях это испытание. Я так понимаю, что просто все сложилось, что лодка была новая и мы слышали все интервью Евгения, что все прям легло ему в руки», – рассказала старший тренер национальной команды Беларуси по гребле академической Юлия Бичик.

«Мужчины у нас были в 80-х годах, это было давно-давно, поэтому, безусловно, то, что Евгений смог это претворить в жизнь, свою мечту, да, это очень хорошо, это великолепно, мы рады этому. Уверен, что у него, он еще молодой достаточно, и поэтому, у него впереди еще большое будущее», – отметил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля.



Евгений Золотой стал серебряным призером Олимпийских игр в 24 года. Дистанцию в два километра он преодолел за шесть минут 42,96 секунды. Обогнать его удалось только спортсмену из Германии.



В копилке Беларуси на Играх в Париже уже три олимпийские медали: две серебряные и одна золотая. Высшую награду завоевал батутист Иван Литвинович. Он стал двукратным олимпийским чемпионом в 23 года. А всего на этих стартах страну представляют 17 атлетов в 10 видах спорта.

С завоеванием серебряной медали на Олимпийских играх Евгения Золотого поздравил президент Александр Лукашенко.