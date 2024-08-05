ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: теплая и комфортная погода установилась в Беларуси, жара держится в Кыргызстане

05.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: теплая и комфортная погода установилась в Беларуси, жара держится в Кыргызстане
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

На этой неделе в российской столице будет комфортная августовская погода. Синоптики прогнозируют до 25 градусов тепла, без сильных осадков. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Какие группы людей больше остальных страдают от жары
Комментарий врача

Пока юг Казахстана изнывает от жары, в других регионах – дожди с грозами и даже градом. Непогода к вечеру ожидается и в Алматы. Это станет облегчением для жителей. В понедельник здесь до плюс 37.

От зноя люди сбегают к водоемам. Часто купаются на диких пляжах. Так, за два месяца только на востоке Казахстана спасатели вытащили из воды 18 человек. Специалисты просят жителей отдыхать только в оборудованных местах, следить за детьми и не употреблять алкоголь. Особенно он опасен в жару. Нарушение этих рекомендаций – причина большинства трагедий на воде.

Кыргызстан

В Кыргызстане держится жара. В Бишкеке воздух раскалился до плюс 37. Без осадков. В Иссык-Кульской области немного прохладнее, поэтому горожане сбегают от зноя к озеру.

Там в Балыкчи появился трехсотметровый пирс – самый длинный в регионе. Он стал частью благоустроенной пляжной зоны. Инвесторы также поставили детскую площадку, обустроили велодорожку и возвели отель.

Беларусь

В Беларуси – теплая и комфортная погода. Днем воздух в столице прогреется до 25 градусов. В южной часть страны ожидаются кратковременные дожди. Такая погода идеальна для высадки растений. Но разбить клумбу под окном без спроса нельзя. Нужно получить разрешение в районном отделении ЖКХ. Они проверят место будущего цветника на наличие коммуникаций. За самовольную посадку растений грозит штраф до 1200 белорусских рублей. Это около 30 тысяч российских.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В аэропорту Минска болельщики встретили Евгения Золотого. Он принес Беларуси первую медаль Игр-2024 в академической гребле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.08.2024
Mir24.TV Belarus
05.08.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика