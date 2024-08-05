Погода в СНГ: теплая и комфортная погода установилась в Беларуси, жара держится в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На этой неделе в российской столице будет комфортная августовская погода. Синоптики прогнозируют до 25 градусов тепла, без сильных осадков. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Какие группы людей больше остальных страдают от жары Комментарий врача

Пока юг Казахстана изнывает от жары, в других регионах – дожди с грозами и даже градом. Непогода к вечеру ожидается и в Алматы. Это станет облегчением для жителей. В понедельник здесь до плюс 37.



От зноя люди сбегают к водоемам. Часто купаются на диких пляжах. Так, за два месяца только на востоке Казахстана спасатели вытащили из воды 18 человек. Специалисты просят жителей отдыхать только в оборудованных местах, следить за детьми и не употреблять алкоголь. Особенно он опасен в жару. Нарушение этих рекомендаций – причина большинства трагедий на воде.



Кыргызстан



В Кыргызстане держится жара. В Бишкеке воздух раскалился до плюс 37. Без осадков. В Иссык-Кульской области немного прохладнее, поэтому горожане сбегают от зноя к озеру.



Там в Балыкчи появился трехсотметровый пирс – самый длинный в регионе. Он стал частью благоустроенной пляжной зоны. Инвесторы также поставили детскую площадку, обустроили велодорожку и возвели отель.

Беларусь



В Беларуси – теплая и комфортная погода. Днем воздух в столице прогреется до 25 градусов. В южной часть страны ожидаются кратковременные дожди. Такая погода идеальна для высадки растений. Но разбить клумбу под окном без спроса нельзя. Нужно получить разрешение в районном отделении ЖКХ. Они проверят место будущего цветника на наличие коммуникаций. За самовольную посадку растений грозит штраф до 1200 белорусских рублей. Это около 30 тысяч российских.