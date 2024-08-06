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Лукашенко поручил сохранить объемы производства табака
06.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Максимально сохранить объемы производства и экспорта табачных изделий поручил Александр Лукашенко на совещании по развитию отрасли, передает «МИР 24».
Белорусский лидер напомнил, насколько проблемной была эта сфера в начале 2000-х. Тогда был принят ряд решений, которые позволили загрузить производства. Также в стране нашли возможности сгладить последствия санкций и полностью обеспечить себя сырьем. Сегодня отрасль – значительный источник пополнения бюджета.
В первом полугодии производство табачных изделий в стране упало на 40% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
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Белорусский лидер напомнил, насколько проблемной была эта сфера в начале 2000-х.
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