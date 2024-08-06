Лукашенко поручил сохранить объемы производства табака

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Максимально сохранить объемы производства и экспорта табачных изделий поручил Александр Лукашенко на совещании по развитию отрасли, передает «МИР 24».

Белорусский лидер напомнил, насколько проблемной была эта сфера в начале 2000-х. Тогда был принят ряд решений, которые позволили загрузить производства. Также в стране нашли возможности сгладить последствия санкций и полностью обеспечить себя сырьем. Сегодня отрасль – значительный источник пополнения бюджета.

«2,5 миллиарда рублей в 2023 году. Так было вчера. Однако сегодняшние тенденции не могут не настораживать. О них вы расскажете. Что за настороженности такие? Или кто-то нагнетает ситуацию? Причины могут быть разные, но необходимо выработать меры, чтобы исходя из интересов государства и трудовых коллективов, по максимуму сохранить объемы производства и экспорта», – рассказал Лукашенко.

В первом полугодии производство табачных изделий в стране упало на 40% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.