«Берите в долг, но думайте, зачем вы это делаете и как будете отдавать». Что делать, если ваш бизнес столкнулся с форс-мажором

Источник материала: ProBusiness





Форс-мажор стал едва ли не нормой за последние годы. Пандемия COVID-19, геополитические конфликты, сумасшедшая лихорадка рынка и появление новых технологий — одни бизнесы подстраиваются под это, другие не выдерживают… «По моему опыту, чаще всего не в состоянии пережить кризис те, кто не смог подготовить к нему свою финансовую модель», — утверждает основатель акселератора Business Booster Александр Высоцкий. За почти 30 лет ведения бизнеса он выработал принципы финансового управления, которые помогают минимизировать риски и сохранить стабильность в непредвиденных обстоятельствах. Эксперт поделился своими принципами с порталом «Про бизнес».

Александр Высоцкий

Основатель акселератора Business Booster, консультант по управлению

«Самое главное — наличие резервов»

— Главный принцип финансовой безопасности — наличие денежных резервов. Это касается как личных финансов, так и бизнеса. Резервы — это средства, которые вы не инвестируете и не тратите, а храните в ликвидной форме.

В бизнесе я всегда поддерживаю резерв, достаточный для функционирования компании без доходов в течение нескольких месяцев. Это дает время для перестройки бизнес-процессов, изменения продуктовой линейки или кадровых решений в кризисной ситуации.

В личных финансах мой резерв позволяет поддерживать привычный уровень жизни без дохода в течение примерно пяти лет. Это обеспечивает спокойствие и свободу действий в любых обстоятельствах.

Как создать финансовый резерв Начните прямо сейчас. Независимо от уровня дохода, выделяйте часть средств на формирование резерва. Используйте правило 10%. Классический подход, описанный в книге «Самый богатый человек в Вавилоне», предлагает откладывать 10% дохода. Это не слишком заметно влияет на текущий уровень жизни, но со временем формирует существенную «подушку безопасности». Храните резервы в ликвидной форме. Я предпочитаю использовать сберегательные счета, застрахованные государством. Да, проценты по таким счетам невысоки, и инфляция «съедае» часть средств, но это компенсируется надежностью и быстрым доступом к деньгам в случае необходимости. Регулярно пополняйте резерв. Рассматривайте это как обязательный финансовый «платеж» самому себе.

Что делать, если резерва нет, а форс-мажор уже наступил

Никогда нельзя знать заранее, когда наступит кризис. Кто угодно может оказаться один на один с ситуацией, когда все начинает накрываться медным тазом. Но есть способы быстро спастись, чтобы в дальнейшем остаться на плаву и продолжить развитие бизнеса:

Займите средства, но с четким планом возврата. Это должна быть сумма, которой хватит, чтобы поддерживать жизнедеятельность компании, пока вы перестраиваете бизнес-модель под новые условия. Договоритесь с кредитором о реалистичных сроках и процентах возврата. Какое-то время вам придется расставаться с частью прибыли, но зато вы спасете компанию.

Есть интересная история, как владелец компании FedEx Фред Смит оказался на грани банкротства всего через 3 года после ее основания. Топливные расходы резко выросли из-за нефтяного кризиса, а у компании оставалось всего $ 5000 на счету при еженедельных операционных расходах в $ 24 тысячи. Фред принял рискованное, но в итоге успешное решение. Он полетел в Лас-Вегас и сыграл в блэкджек, превратив $ 5,000 в $ 27,000 за выходные. Этих денег хватило, чтобы покрыть расходы на топливо и продолжить работу еще на неделю.

За это время компания смогла привлечь дополнительные инвестиции и до сих пор является одним из лидеров рынка. Я не рекомендую следовать примеру FedEx — лишь хочу показать, что в условиях форс-мажора владелец должен действовать быстро и решительно. Сократите расходы до минимума. Проанализируйте бюджет и откажитесь от всего необязательного. Можно отказаться от продуктов, которые не приносят прибыль, оптимизировать команду. Но ни в коем случае нельзя экономить на маркетинге.



Показательный пример такого подхода продемонстрировала компания Netflix во время финансового кризиса 2008 года. Вместо сокращения расходов на маркетинг и разработку, Netflix сфокусировалась на оптимизации своих основных процессов. Компания закрыла свое подразделение по продаже подержанных DVD, которое не приносило существенной прибыли, и направила все ресурсы на развитие стримингового сервиса. Это решение не только помогло Netflix пережить кризис, но и заложило основу для ее будущего роста. К 2010 году количество подписчиков Netflix выросло на 52% по сравнению с докризисным периодом, а выручка увеличилась на 25%. Ищите дополнительные источники дохода. Возможно, у вас есть навыки или ресурсы, которые можно монетизировать.



Например, когда в 2020 году индустрия путешествий практически остановилась, Airbnb столкнулась с резким падением бронирований. В ответ на это компания быстро переориентировалась и запустила новый продукт — «Онлайн-впечатления». Это позволило кому-угодно проводить виртуальные мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия для гостей со всего мира. Например, можно было научиться готовить пасту с итальянской бабушкой или медитировать с монахами в Японии, не выходя из дома. Этот инновационный подход не только создал новый источник дохода для компании и ее хостов, но и помог Airbnb сохранить связь с клиентами в период lockdown. К концу 2020 года более миллиона гостей приняли участие в онлайн-впечатлениях, что значительно помогло компании пережить кризис и даже выйти на IPO в декабре того же года.

Начните формировать резерв, как только появится возможность. Даже небольшие суммы со временем образуют значительный запас прочности.



Мой любимый пример — история компании Apple. В 1997 году, когда Стив Джобс вернулся в Apple, компания была на грани банкротства с запасом наличности всего на 90 дней работы. Джобс немедленно начал формировать финансовый резерв, откладывая часть прибыли от каждой продажи. Эта стратегия, наряду с другими реформами, позволила Apple не только выжить, но и стать одной из самых финансово стабильных компаний в мире.