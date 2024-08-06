Бизнесу предложили решить судьбу здания в центре Минска — и вот что получилось

Источник материала: ProBusiness



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Представьте, что у вас есть возможность решить судьбу целого здания в самом

центре города. Никаких рамок, кроме доступного метража. В совместном проекте

с H-Holding мы предложили предпринимателям поделиться своим видением и

идеями для одного из бывших корпусов завода на пересечении пр-та Машерова

и ул. Куйбышева в Минске. Собрали самые яркие предложения в этом материале.

Если у вас тоже есть идеи и видение для данного объекта — вы можете поделиться ими с нами. Для этого пройдите короткий опрос и опишите свой вариант. Ваше мнение поможет сформировать новый бизнес-хаб или точку притяжения в самом центре города. А если вы сами интересуетесь помещениями в здании — свяжитесь с руководителем департамента стратегического управления недвижимостью Александрой Грунтовой по телефону: +375(44)580−63−02 .

Об объекте: промышленное сердце города

Речь идет о бывшем производственном здании, расположенном на пересечении пр-та Машерова и ул. Куйбышева.

Назначение многофункциональное: производство и офисы, сфера услуг, развлечения, образование, объекты общественного питания.

Объект разбит на блоки, 2 из которых уже функционируют, а третий на данный момент освобожден от производственного оборудования и подготовлен для дальнейшей реконструкции.

Помещения под проект занимают три этажа данного блока, площадь каждого этажа составляет около 2500 квадратных метров.

В помещениях большие окна, высокие потолки (5,5 метра). Планируется организация отдельного независимого входа в данный блок.

Идея 1: полифункциональное арт-пространство

В здании можно организовать полифункциональное арт-пространство. Индустриальные

здания довольно часто становятся основой для таких проектов.

Например, многим наверняка знаком «Лофт Проект Этажи» в Санкт-Петербурге на

Лиговском проспекте. Там в старом промышленном здании на нескольких этажах

расположены небольшие магазины и шоурумы ремесленников, дизайнеров и

предпринимателей. На крыше — смотровая площадка, чилаут-зона и арт-объекты,

которые привлекают туристов. А во дворике проходят лекции, выставки, мастер-классы

и другие активности. В «Этажи» приезжают тысячи человек, чтобы купить изделия

ручной работы, подарки и сувениры, пройти мастер-класс, просто хорошо провести

время в выходные.



Источник: loftprojectetagi.ru

— Арендаторами в здании преимущественно будут ремесленники и локальные

бренды. Для них это отличная возможность масштабироваться. Сейчас нужно

следить за несколькими разными маркетами, чтобы выставить на продажу свои

работы или активно развивать соцсети. Причем, участие в этих маркетах, как

правило, платное для ремесленников. Если цена аренды будет приемлемая и

посильная для малого бизнеса, то будет выгоднее открыть торговую точку в этом

здании. А если ремесленников разных соберется много и все будут в одном здании,

это точно станет местом притяжения, — считает предприниматель, который

предложил такой формат.

Идея 2: Центр социальных услуг

В здании можно создать центр различных социальных услуг. Например, один из этажей отвести под Beauty-коворкинг и сдавать в аренду мастерам (парикмахерам, мастерам ногтевого сервиса, массажистам, косметологам и т.д.



Источник: odelax.ru

На другом этаже могут открыть свои кабинеты специалисты в сфере консультационных

услуг: психологи, коучи, менторы, консультанты, преподаватели и репетиторы.

Еще один этаж можно отвести под образовательные проекты: от детских кружков и арт-студий до образовательных классов для взрослых.

Также в здании площади можно сдавать под фотостудии, турагентсва, салоны печати.

— Идея в том, чтобы сделать социальный центр услуг, где будет сразу комплекс

сервисов в одном месте. Чтобы человек приехал и сделал все в одном здании: купил

тур, сделал фото на документы, зашел на процедуру красоты и к психологу,

поучился. В обед пошел в «Песочницу». В общем провел день на площадке с пользой и

кайфом, — поделился своим видением один из предпринимателей.

Идея 3: Бизнес-инкубатор

Здание может стать площадкой для бизнес-инкубатора. Это организация,

занимающаяся поддержкой проектов молодых предпринимателей на всех этапах

развития. В Минске уже есть такие проекты, однако, по мнению предпринимателей, их

недостаточно.



Источник: unsplash.com

— Минску давно нужен толковый бизнес-инкубатор. Чтобы в одной точке были все

необходимые сервисы, услуги, инстанции. Также нужны доступные площади в аренду,

чтобы бизнес вообще мог начать работу в Беларуси. Нужна возможность получить

юридический адрес, разместить рабочее место: причем не только офисного

формата, но и мастерскую, небольшой цех (швейный, например), — объяснил один

из предпринимателей свое видение.

Идея 4: Офисный центр

Несмотря на то, что вакантных офисных площадей в минских бизнес-центрах сейчас

довольно много, некоторые предприниматели все еще считают такой формат

актуальным.



Источник: stroistyle.com

— Расположение здания очень располагает к тому, чтобы крупные компании

размещали в нем свои офисы. Центр города, развитое транспортное сообщение,

есть общепит и система сервисов вокруг. В такой офис будет комфортно

добираться сотрудникам, его будет не стыдно показать клиентам и партнерам.

Арендаторами здания могут стать IT и крупные ритейл-компании Такие

организации традиционно готовы вложиться в ремонт, причем сделать

качественное переосмысление площадей. Офисы привлекут в здание и арендаторов

из сферы услуг, которым будет выгодно работать для платежеспособной

аудитории сотрудников комплекса, — поясняет свои идею участник опроса.

Идея 5: Концептуальное жилье

Назначение здания пока не позволяет размещение в нем жилых помещений. Однако в

мировой практике есть примеры превращения индустриальных помещений в элитные

форматы жилой недвижимости.



Источник: goodfon.ru

— Было бы круто отдать некоторые площади в здании под нетривиальные

форматы жилья. Знаю, что в некоторых странах такое практикуется. Уверен, что

классное архитектурное или дизайнерское бюро смогло бы сделать очень стильные

и потенциально дорогие квартиры в лофт стиле, учитывая индустриальное

прошлое здания. Такую недвижимость можно продавать или сдавать посуточно

(тоже с высоким прайсом). Потенциально прибыльное для инвестиций место, правда

сначала придется немало вложить в такой проект: и денег, и сил, и времени на

согласования и ремонт, — рассуждает предприниматель.

Идея 6: Сити-коворкинг и мастерские

Оказывается, малому бизнесу и ремесленникам сложно найти место под мастерскую.

Многие работают в собственных квартирах или арендуют гаражи, чтобы организовать

рабочее место. Это не всегда удобно. Поэтому здание могло бы стать площадкой для

небольших мастерских в самом центре города. Площадка может закупить базовое

оборудование и станки, чтобы даже начинающие предприниматели смогли начать свое

дело, без необходимости вкладывать в приобретение дорогостоящего инструмента.



Источник: woodspace.su

— До того, как я отучилась на флориста и открыла свой цветочный салон, я

занималась ремесленничеством. У меня был небольшой бренд кожаных изделий. И

всегда была проблема, что заниматься таким делом на дому — очень

проблематично. Поэтому можно даже не вкладывать деньги в ремонт, а сделать в

здании формат большого коворкинга для мастеров с мини-цехами. По сути ремонт

потребуется только в помещениях общего пользования на этажах. В Минске есть

коворкинги, но они все — офисные. А промышленного нет, где можно было бы

строгать, пилить, обрабатывать и прочее, — делится предпринимательница.