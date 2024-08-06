Бизнесу предложили решить судьбу здания в центре Минска — и вот что получилось

Представьте, что у вас есть возможность решить судьбу целого здания в самом
центре города. Никаких рамок, кроме доступного метража. В совместном проекте
с H-Holding мы предложили предпринимателям поделиться своим видением и
идеями для одного из бывших корпусов завода на пересечении пр-та Машерова
и ул. Куйбышева в Минске. Собрали самые яркие предложения в этом материале.
Если у вас тоже есть идеи и видение для данного объекта — вы можете поделиться ими с нами. Для этого пройдите короткий опрос и опишите свой вариант. Ваше мнение поможет сформировать новый бизнес-хаб или точку притяжения в самом центре города.
А если вы сами интересуетесь помещениями в здании — свяжитесь с руководителем департамента стратегического управления недвижимостью Александрой Грунтовой по телефону: +375(44)580−63−02.
Об объекте: промышленное сердце города
Речь идет о бывшем производственном здании, расположенном на пересечении пр-та Машерова и ул. Куйбышева.
Назначение многофункциональное: производство и офисы, сфера услуг, развлечения, образование, объекты общественного питания.
Объект разбит на блоки, 2 из которых уже функционируют, а третий на данный момент освобожден от производственного оборудования и подготовлен для дальнейшей реконструкции.
Помещения под проект занимают три этажа данного блока, площадь каждого этажа составляет около 2500 квадратных метров.
В помещениях большие окна, высокие потолки (5,5 метра). Планируется организация отдельного независимого входа в данный блок.
Идея 1: полифункциональное арт-пространство
В здании можно организовать полифункциональное арт-пространство. Индустриальные
здания довольно часто становятся основой для таких проектов.
Например, многим наверняка знаком «Лофт Проект Этажи» в Санкт-Петербурге на
Лиговском проспекте. Там в старом промышленном здании на нескольких этажах
расположены небольшие магазины и шоурумы ремесленников, дизайнеров и
предпринимателей. На крыше — смотровая площадка, чилаут-зона и арт-объекты,
которые привлекают туристов. А во дворике проходят лекции, выставки, мастер-классы
и другие активности. В «Этажи» приезжают тысячи человек, чтобы купить изделия
ручной работы, подарки и сувениры, пройти мастер-класс, просто хорошо провести
время в выходные.
— Арендаторами в здании преимущественно будут ремесленники и локальные
бренды. Для них это отличная возможность масштабироваться. Сейчас нужно
следить за несколькими разными маркетами, чтобы выставить на продажу свои
работы или активно развивать соцсети. Причем, участие в этих маркетах, как
правило, платное для ремесленников. Если цена аренды будет приемлемая и
посильная для малого бизнеса, то будет выгоднее открыть торговую точку в этом
здании. А если ремесленников разных соберется много и все будут в одном здании,
это точно станет местом притяжения, — считает предприниматель, который
предложил такой формат.
Идея 2: Центр социальных услуг
В здании можно создать центр различных социальных услуг. Например, один из этажей отвести под Beauty-коворкинг и сдавать в аренду мастерам (парикмахерам, мастерам ногтевого сервиса, массажистам, косметологам и т.д.
На другом этаже могут открыть свои кабинеты специалисты в сфере консультационных
услуг: психологи, коучи, менторы, консультанты, преподаватели и репетиторы.
Еще один этаж можно отвести под образовательные проекты: от детских кружков и арт-студий до образовательных классов для взрослых.
Также в здании площади можно сдавать под фотостудии, турагентсва, салоны печати.
— Идея в том, чтобы сделать социальный центр услуг, где будет сразу комплекс
сервисов в одном месте. Чтобы человек приехал и сделал все в одном здании: купил
тур, сделал фото на документы, зашел на процедуру красоты и к психологу,
поучился. В обед пошел в «Песочницу». В общем провел день на площадке с пользой и
кайфом, — поделился своим видением один из предпринимателей.
Идея 3: Бизнес-инкубатор
Здание может стать площадкой для бизнес-инкубатора. Это организация,
занимающаяся поддержкой проектов молодых предпринимателей на всех этапах
развития. В Минске уже есть такие проекты, однако, по мнению предпринимателей, их
недостаточно.
— Минску давно нужен толковый бизнес-инкубатор. Чтобы в одной точке были все
необходимые сервисы, услуги, инстанции. Также нужны доступные площади в аренду,
чтобы бизнес вообще мог начать работу в Беларуси. Нужна возможность получить
юридический адрес, разместить рабочее место: причем не только офисного
формата, но и мастерскую, небольшой цех (швейный, например), — объяснил один
из предпринимателей свое видение.
Идея 4: Офисный центр
Несмотря на то, что вакантных офисных площадей в минских бизнес-центрах сейчас
довольно много, некоторые предприниматели все еще считают такой формат
актуальным.
— Расположение здания очень располагает к тому, чтобы крупные компании
размещали в нем свои офисы. Центр города, развитое транспортное сообщение,
есть общепит и система сервисов вокруг. В такой офис будет комфортно
добираться сотрудникам, его будет не стыдно показать клиентам и партнерам.
Арендаторами здания могут стать IT и крупные ритейл-компании Такие
организации традиционно готовы вложиться в ремонт, причем сделать
качественное переосмысление площадей. Офисы привлекут в здание и арендаторов
из сферы услуг, которым будет выгодно работать для платежеспособной
аудитории сотрудников комплекса, — поясняет свои идею участник опроса.
Идея 5: Концептуальное жилье
Назначение здания пока не позволяет размещение в нем жилых помещений. Однако в
мировой практике есть примеры превращения индустриальных помещений в элитные
форматы жилой недвижимости.
— Было бы круто отдать некоторые площади в здании под нетривиальные
форматы жилья. Знаю, что в некоторых странах такое практикуется. Уверен, что
классное архитектурное или дизайнерское бюро смогло бы сделать очень стильные
и потенциально дорогие квартиры в лофт стиле, учитывая индустриальное
прошлое здания. Такую недвижимость можно продавать или сдавать посуточно
(тоже с высоким прайсом). Потенциально прибыльное для инвестиций место, правда
сначала придется немало вложить в такой проект: и денег, и сил, и времени на
согласования и ремонт, — рассуждает предприниматель.
Идея 6: Сити-коворкинг и мастерские
Оказывается, малому бизнесу и ремесленникам сложно найти место под мастерскую.
Многие работают в собственных квартирах или арендуют гаражи, чтобы организовать
рабочее место. Это не всегда удобно. Поэтому здание могло бы стать площадкой для
небольших мастерских в самом центре города. Площадка может закупить базовое
оборудование и станки, чтобы даже начинающие предприниматели смогли начать свое
дело, без необходимости вкладывать в приобретение дорогостоящего инструмента.
— До того, как я отучилась на флориста и открыла свой цветочный салон, я
занималась ремесленничеством. У меня был небольшой бренд кожаных изделий. И
всегда была проблема, что заниматься таким делом на дому — очень
проблематично. Поэтому можно даже не вкладывать деньги в ремонт, а сделать в
здании формат большого коворкинга для мастеров с мини-цехами. По сути ремонт
потребуется только в помещениях общего пользования на этажах. В Минске есть
коворкинги, но они все — офисные. А промышленного нет, где можно было бы
строгать, пилить, обрабатывать и прочее, — делится предпринимательница.
Если у вас тоже есть идеи — пройдите короткий опрос и опишите свой вариант. Ваше мнение поможет сформировать новый бизнес-хаб в самом центре города.
А если вы сами интересуетесь помещениями в здании — свяжитесь с руководителем департамента стратегического управления недвижимостью Александрой Грунтовой по телефону: +375(44)580−63−02.