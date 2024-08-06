Вступительная кампания для иностранных абитуриентов началась в вузах Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершилась вступительная кампания для абитуриентов страны. Теперь очередь иностранцев подавать документы. Их начали принимать 5 августа, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В стенах педуниверситета Вера Полишкина впервые. И сразу на подачу документов. Воплотить мечту детства – стать учителем, решила не на родине в России, а в Беларуси. Привлекла атмосфера столицы и история университета.

«Очень много корпусов, все такое грандиозное. Ну и то, что очень много людей сюда приезжает из разных стран, это международный университет. В Беларуси я в первый раз, приехала вчера утром. Немного погуляли. Такое спокойствие, умиротворение на улицах, нет суеты, меньше машин», – поделилась Вера Полишкина.

Подобрать Вере идеальный для учебы вариант помогла мама. Приметила белорусский вуз во время путешествия. В качестве образования уверена, и расстояние не пугает: обещает приезжать почаще.

«Беларусь – это качественное образование, поэтому мы и приехали сюда учиться. Есть, конечно, тревога и волнение. Но я почему-то уверена, что здесь спокойно, все будет хорошо», – рассказала мама абитуриентки Юлия Полишкина.

Обучение платное, но невысокая цена и знак качества ежегодно привлекают сотни абитуриентов из России, Китая, Латвии, Азербайджана и других стран.