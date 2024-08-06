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Вступительная кампания для иностранных абитуриентов началась в вузах Беларуси

06.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вступительная кампания для иностранных абитуриентов началась в вузах Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси завершилась вступительная кампания для абитуриентов страны. Теперь очередь иностранцев подавать документы. Их начали принимать 5 августа, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В стенах педуниверситета Вера Полишкина впервые. И сразу на подачу документов. Воплотить мечту детства – стать учителем, решила не на родине в России, а в Беларуси. Привлекла атмосфера столицы и история университета.

«Очень много корпусов, все такое грандиозное. Ну и то, что очень много людей сюда приезжает из разных стран, это международный университет. В Беларуси я в первый раз, приехала вчера утром. Немного погуляли. Такое спокойствие, умиротворение на улицах, нет суеты, меньше машин», – поделилась Вера Полишкина.

Подобрать Вере идеальный для учебы вариант помогла мама. Приметила белорусский вуз во время путешествия. В качестве образования уверена, и расстояние не пугает: обещает приезжать почаще.

«Беларусь – это качественное образование, поэтому мы и приехали сюда учиться. Есть, конечно, тревога и волнение. Но я почему-то уверена, что здесь спокойно, все будет хорошо», – рассказала мама абитуриентки Юлия Полишкина.

Обучение платное, но невысокая цена и знак качества ежегодно привлекают сотни абитуриентов из России, Китая, Латвии, Азербайджана и других стран.

Россия – Беларусь
Дружба в цифрах
«У китайских граждан популярностью пользуется такая специальность, как «Музыкальное образование». Студенты из Российской Федерации выбирают разные направления, но в последнее время поступают на специальности в Институт инклюзивного образования. По специальностям, связанным с работой с детьми с особенностями психофизического развития», – отметила проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета Вероника Родыгина.

Времени определиться с вузом у абитуриентов достаточно. Иностранных граждан в Беларуси ждут до 15 октября. Самый популярный выбор зарубежных абитуриентов медицинский, лингвистический, технический университеты, и академия авиации.

Чтобы поступить в белорусский вуз, иностранцы должны сдать три централизованных теста и внутренний экзамен, если он есть.



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Времени определиться с вузом достаточно, будущих студентов из других стран ждут до 15 октября.
 
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