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Вступительная кампания для иностранных абитуриентов началась в вузах Беларуси
06.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси завершилась
В стенах педуниверситета Вера Полишкина впервые. И сразу на подачу документов. Воплотить мечту детства – стать учителем, решила не на родине в России, а в Беларуси. Привлекла атмосфера столицы и история университета.
Подобрать Вере идеальный для учебы вариант помогла мама. Приметила белорусский вуз во время путешествия. В качестве образования уверена, и расстояние не пугает: обещает приезжать почаще.
Обучение платное, но невысокая цена и знак качества ежегодно привлекают сотни абитуриентов из России, Китая, Латвии, Азербайджана и других стран.
Времени определиться с вузом у абитуриентов достаточно. Иностранных граждан в Беларуси ждут до 15 октября. Самый популярный выбор зарубежных абитуриентов медицинский, лингвистический, технический университеты, и академия авиации.
Чтобы поступить в белорусский вуз, иностранцы должны сдать три централизованных теста и внутренний экзамен, если он есть.
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Времени определиться с вузом достаточно, будущих студентов из других стран ждут до 15 октября.
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