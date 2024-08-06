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От буфетчика до нанотехнолога: в минских колледжах открыли новые специальности
06.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусских колледжах
В столичный колледж цифровых технологий абитуриенты приходят со средним баллом выше 8, конкурс на поступление – два человека на место. Там обучают электроников, робототехников, есть и другие специальности. В этом году открыт набор и для абитуриентов с особенностями развития. Раньше это были только небольшие экспериментальные группы.
В этом году появилось немало новых специальностей. Например, буфетчики и флористы. В топе среди абитуриентов традиционно медицина и педагогика. Всего в профессиональные училища и колледжи примут около 70 тысяч человек. Большинство будет обучаться за счет бюджета страны.
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Заявления на поступление в профессиональные училища Беларуси подали уже более 50 тысяч человек.
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