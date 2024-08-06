От буфетчика до нанотехнолога: в минских колледжах открыли новые специальности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусских колледжах завершается вступительная кампания . Заявления подали уже более 50 тысяч человек. Для абитуриентов в стране создают и новые специальности, например, производство изделий микро- и наноэлектроники, передает телеканал «МИР 24».

В столичный колледж цифровых технологий абитуриенты приходят со средним баллом выше 8, конкурс на поступление – два человека на место. Там обучают электроников, робототехников, есть и другие специальности. В этом году открыт набор и для абитуриентов с особенностями развития. Раньше это были только небольшие экспериментальные группы.

«Целевые группы набрали из ребят с расстройством аутистического сектора, тотально не зрячих, ребят с нарушением речи, слуха и опорно-двигательного аппарата. При этом все они обучаются по интеллектуальным профессиям, таким как программист, микроэлектроника и нанотехнологии, робототехника», – рассказал директор Минского колледжа цифровых технологий Георгий Козел.

В этом году появилось немало новых специальностей. Например, буфетчики и флористы. В топе среди абитуриентов традиционно медицина и педагогика. Всего в профессиональные училища и колледжи примут около 70 тысяч человек. Большинство будет обучаться за счет бюджета страны.