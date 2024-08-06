ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

От буфетчика до нанотехнолога: в минских колледжах открыли новые специальности

06.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От буфетчика до нанотехнолога: в минских колледжах открыли новые специальности
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В белорусских колледжах завершается вступительная кампания. Заявления подали уже более 50 тысяч человек. Для абитуриентов в стране создают и новые специальности, например, производство изделий микро- и наноэлектроники, передает телеканал «МИР 24».

В столичный колледж цифровых технологий абитуриенты приходят со средним баллом выше 8, конкурс на поступление – два человека на место. Там обучают электроников, робототехников, есть и другие специальности. В этом году открыт набор и для абитуриентов с особенностями развития. Раньше это были только небольшие экспериментальные группы.

«Целевые группы набрали из ребят с расстройством аутистического сектора, тотально не зрячих, ребят с нарушением речи, слуха и опорно-двигательного аппарата. При этом все они обучаются по интеллектуальным профессиям, таким как программист, микроэлектроника и нанотехнологии, робототехника», – рассказал директор Минского колледжа цифровых технологий Георгий Козел.

В этом году появилось немало новых специальностей. Например, буфетчики и флористы. В топе среди абитуриентов традиционно медицина и педагогика. Всего в профессиональные училища и колледжи примут около 70 тысяч человек. Большинство будет обучаться за счет бюджета страны.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявления на поступление в профессиональные училища Беларуси подали уже более 50 тысяч человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вступительная кампания для иностранных абитуриентов началась в вузах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.08.2024
Mir24.TV Belarus
06.08.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика