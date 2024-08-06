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Погода в СНГ: Казахстан испытывает 40-градусная жара, в Беларусь пришли дожди с грозами
06.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве комфортные плюс 25, но во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и грозы. О прогнозах в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
Жители мегаполиса надеются, что благодаря осадкам станет легче дышать. По данным казахстанских метеорологов, Алматы, Актау и Атырау находятся в списке городов с неблагоприятными метеоусловиями. Вредные вещества активно накапливаются в атмосфере из-за нескольких факторов. Это сильный зной, штиль, туман, инверсия. А дождь – самый эффективный очиститель. Он помогает улавливать пыль, пыльцу, диоксид серы, который образуется при сжигании топлива, и другие частицы.
Беларусь
Кыргызстан
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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