Погода в СНГ: Казахстан испытывает 40-градусная жара, в Беларусь пришли дожди с грозами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве комфортные плюс 25, но во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и грозы. О прогнозах в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан



Юг и запад Казахстана мучает жара под 40. На Алматы с утра налетели тучи. Небольшой дождь подарил долгожданную прохладу. Во вторник комфортные плюс 25.

Жители мегаполиса надеются, что благодаря осадкам станет легче дышать. По данным казахстанских метеорологов, Алматы, Актау и Атырау находятся в списке городов с неблагоприятными метеоусловиями. Вредные вещества активно накапливаются в атмосфере из-за нескольких факторов. Это сильный зной, штиль, туман, инверсия. А дождь – самый эффективный очиститель. Он помогает улавливать пыль, пыльцу, диоксид серы, который образуется при сжигании топлива, и другие частицы.

Беларусь

Зеленая энергетика против капризов погоды Тренд важнее надежности? Солнце в Беларуси уступило место кратковременным дождям. В некоторых районах осадки будут вместе с грозами, а на термометрах – до плюс 27.



Поплавать в водоемах получится не у всех. Санитарно-эпидемиологические службы исследуют качество воды в зонах отдыха. Соответствует норме оно не везде. По всей стране уже закрыли 46 мест для купания.

Кыргызстан



В Бишкеке плюс 31, облачно, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. В регионах температура чуть ниже, в высокогорном Нарыне 24 градуса. В прогнозе – обильные осадки.



Такая погода – не повод для отмены международной научно-просветительской экспедиции. В Нарынском природном заповедники работают зарубежные эковолонтеры. В их задачи входит проверка фотокапканов. А на днях они сами увидели медведя и снежного барса на прогулке.