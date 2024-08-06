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Лукашенко проверил ход реконструкции мемориала «Курган Славы»

06.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко проверил ход реконструкции мемориала «Курган Славы»
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Сохранить первоначальную концепцию белорусского «Кургана Славы» поручил Александр Лукашенко. В настоящее время завершается очередная реконструкция мемориала. Президент возложил цветы к подножию Кургана и проверил, как идут работы, передает «МИР 24».

«Дело даже не в деньгах. Не надо испортить первоначальный вид. Тут все в порядке. Излишеств здесь абсолютно не надо», – сказал Лукашенко.

На прилегающей территории отреставрировали центральную лестницу, фонтан и парковки. В парке установили мультимедийные экраны и пополнили экспозицию военной техники. Рядом планируют строительство музея вооруженных сил Беларуси. Таким образом власти Минской области рассчитывают увеличить поток туристов в два раза.

В этом году «Кургану Славы» исполнилось 55 лет. Создали монумент в память о героизме солдат, которые освобождали Беларусь. Возводили его всем Советским Союзом.



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На прилегающей территории отреставрировали центральную лестницу, фонтан и парковки.
 
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