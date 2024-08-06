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Лукашенко проверил ход реконструкции мемориала «Курган Славы»
06.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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На прилегающей территории отреставрировали центральную лестницу, фонтан и парковки. В парке установили мультимедийные экраны и пополнили экспозицию военной техники. Рядом планируют строительство музея вооруженных сил Беларуси. Таким образом власти Минской области рассчитывают увеличить поток туристов в два раза.
В этом году «Кургану Славы» исполнилось 55 лет. Создали монумент в память о героизме солдат, которые освобождали Беларусь. Возводили его всем Советским Союзом.
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На прилегающей территории отреставрировали центральную лестницу, фонтан и парковки.
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