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«Самый народный Президент»: какой стала Беларусь при Александре Лукашенко?

06.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Самый народный Президент»: какой стала Беларусь при Александре Лукашенко?
 Фото: Фото: Николай Петров

В 1994 году на президентских выборах в Беларуси во втором туре Александр Лукашенко получил свыше 80 % голосов. Без партии, финансирования и административного ресурса, но при поддержке народа. Вместе с присягой он принял незавидное «наследство». Спад производства на 40 %, сельское хозяйство отброшено на 20 лет назад, инфляция 1700 %, безработица – почти 25 %. Каждый четвертый белорус остался без дохода. Часто были слышны призывы: «Предприятия закрыть и распродать за копейки!». Как Александру Лукашенко удалось вывести страну из кризиса, разбиралась корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич в программе «Специальный репортаж».

«У меня кроме Беларуси ничего нет. Я лучшие годы вложил в эту страну. Я строил эту страну так, как мог. И я ее просто так на поругание не отдам, буду я во власти или нет. Беларусь, если мы дальше так будем беречь ее, – страна будущего. И запомните: мы ее должны беречь, потому что любимую не отдают», – заявлял Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании.

Александр Григорьевич родом из деревни Александрия, закончил могилевский пединститут и Горецкую сельхозакадемию, потом руководил совхозом «Городец». В Верховном совете Беларуси возглавлял комиссию по борьбе с коррупцией. Люди надеялись: президент наведет порядок в стране.



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В 1994 году Александр Григорьевич шел на президентские выборы с лозунгом: «Ни с левыми, ни с правыми, а с народом». Этого же принципа придерживается до сих пор....
 
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