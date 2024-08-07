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«Не надо портить первоначальный вид!»: Лукашенко оценил реставрацию Кургана Славы в Минской области
07.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кургану Славы в Беларуси в этом году исполнилось 55 лет. К юбилею и 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков комплекс отреставрировали. Результат оценил Александр Лукашенко. Также президент дал совет по дальнейшей реконструкции, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Семидесятиметровый мемориал виден на подлете к Минску и на въезде в столицу. Один из главных памятников в честь освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков переживает второе рождение.
Президент
Курган Славы так и строили – без излишеств, но масштабно, чтобы отразить подвиг советского солдата.
Увековечить память о судьбоносном для Беларуси событии решили в 1960-х. И это стало всенародным делом. Рукотворный 35-метровый холм земля – городов-героев СССР и пострадавших поселков. Везли ее люди со всего Советского Союза. К месту стройки тянулась бесконечная очередь.
Обновление памятника и сегодня дело народное. Занимается этим Федерация профсоюзов.
На подъезде к мемориалу установили легендарную технику времен Великой Отечественной войны – танк Т-34, «Катюшу», штурмовик Ил-2. В музее под открытым небом ожидают и другие символы эпохи.
По задумке Минского облисполкома, комплекс должен стать музеем Вооруженных сил Беларуси. Александр Лукашенко посоветовал взвесить все «за» и «против». Экспозиция не должна дублировать те многочисленные, которые уже есть в стране.
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Президент возложил цветы к обновленному подножию монумента, которому в этом году исполнилось 55 лет.
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