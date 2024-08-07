«Не надо портить первоначальный вид!»: Лукашенко оценил реставрацию Кургана Славы в Минской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кургану Славы в Беларуси в этом году исполнилось 55 лет. К юбилею и 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков комплекс отреставрировали. Результат оценил Александр Лукашенко. Также президент дал совет по дальнейшей реконструкции, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Семидесятиметровый мемориал виден на подлете к Минску и на въезде в столицу. Один из главных памятников в честь освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков переживает второе рождение.

Президент возложил цветы к обновленному подножию монумента и посоветовал не увлекаться реконструкцией. Курган должен остаться таким, каким его создали советские архитекторы.

«Вы привели в порядок?». – «У нас остался крайний вопрос – ступеньки. Пока люди ходят. Ограждения на ступеньках, и на этом все». – «А ограждения не испортят сам вид?». – «Я думаю, мы какую-то часть начнем делать и посмотрим. Люди просят». – «Дело даже не в деньгах. Не надо портить первоначальный вид. Тут все в порядке. Излишеств здесь абсолютно не надо. В том числе и в плане этих поручней», – считает глава государства.

Курган Славы так и строили – без излишеств, но масштабно, чтобы отразить подвиг советского солдата.



80 лет назад на этом месте замкнулся «Минский котел». Во время крупнейшей наступательной операции «Багратион», в результате которой и освободили Беларусь, в окружение попала 150-тысячная группировка гитлеровцев.

Увековечить память о судьбоносном для Беларуси событии решили в 1960-х. И это стало всенародным делом. Рукотворный 35-метровый холм земля – городов-героев СССР и пострадавших поселков. Везли ее люди со всего Советского Союза. К месту стройки тянулась бесконечная очередь.

Обновление памятника и сегодня дело народное. Занимается этим Федерация профсоюзов.

«Дважды проведена достаточно генеральная реконструкция. С заменой всего покрытия, с ремонтом барельефов, с подсветкой ступеней, солнечные батареи. Эту работу надо продолжать. Много приезжает родителей со своими детьми. Напрашивается здесь, конечно, и кафе, общепит», – отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.

На подъезде к мемориалу установили легендарную технику времен Великой Отечественной войны – танк Т-34, «Катюшу», штурмовик Ил-2. В музее под открытым небом ожидают и другие символы эпохи.

«Мы с министром обороны говорили. Он просил своих российских коллег поискать, где что в Российской Федерации осталось. Что-то нашли. Пока не будем анонсировать заранее. Это один из магнитов, который будет увеличивать поток на Курган Славы. Ну и вопрос, который требует, конечно, обсуждения, это некий музейный комплекс», –рассказал председатель Минского облисполкома Беларуси Александр Турчин.

По задумке Минского облисполкома, комплекс должен стать музеем Вооруженных сил Беларуси. Александр Лукашенко посоветовал взвесить все «за» и «против». Экспозиция не должна дублировать те многочисленные, которые уже есть в стране.