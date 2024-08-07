«Пока сложно представить, как это будет работать на практике». Юристы объяснили, что изменилось для тех, кто торгует на маркетплейсах

Источник материала: ProBusiness





В июле вступил в силу закон «Об изменении Закона Республики Беларусь О государственном регулировании торговли и общественного питания», который внес ряд изменений, в том числе, в правила торговли. В развитие закона принято постановление Совета Министров, которое скорректировало несколько нормативных актов. Среди основных изменений — порядок реализации биологически активных добавок к пище и правила продажи товаров при осуществлении дистанционной торговли (в том числе через маркетплейсы). Директор юридической компании ООО «Экономические споры» Сергей Белявский и его коллега Наталия Табала объяснили «Про бизнес», насколько серьезные изменения сейчас произошли.



Сергей Белявский

Директор юридической компании «Экономические споры»

Наталия Табала

Юрист юридической компании ООО «Экономические споры»

Торговля биологически активными добавками к пище

— В порядке реализации биологически активных добавок к пище (БАД) есть два основных существенных изменения.

По новым правилам торговля всеми категориями биологически активных добавок к пище разрешается в специализированных магазинах, отделах (секциях) по продаже биологически активных добавок, а также в отделах (секциях) по продаже продовольственных товаров на (в) специально отведенном торговом оборудовании.

Также разрешена дистанционная торговля всеми категориями биологически активных добавок к пище при условии наличия у продавца торгового объекта и (или) складских помещений, в которых осуществляются продажа и (или) хранение указанной пищевой продукции.

Напомним, что до 11 июля 2024 года дистанционная торговля была разрешена только в отношении биологически активных добавок к пище, применяемые для обогащения пищи человека. Теперь биологически активные добавки к пище, применяемые для поддержания функциональной активности организма в физиологических границах, также могут реализовываться посредством дистанционной торговли. Главное, чтобы у продавца был торговый объект либо склад, где осуществляется продажа либо хранение этих товаров.





Однако установлен перечень случаев, когда не допускается оборот биологически активных добавок к пище. К ним, в частности, отнесены:

не соответствие БАДов требованиям национального и международного законодательства;

отсутствие государственной регистрации;

указание на этикетке, потребительской упаковке, инструкциях по применению, рекомендациях информации о лечебных свойствах, о медицинских показаниях к применению, об отнесении БАДов к лекарственным средствам.

При этом остались прежними требования в отношении оборота БАДов: допускается только при наличии их госрегистрации. При чем каждая партия БАДов должна подтверждаться копиями документов, подтверждающих их качество и безопасность. Также изменения не коснулись классификации БАДов, требований, которыми должны отвечать БАДы, требований об изъятии, возврате, уничтожении, утилизации БАДов в случае их несоответствия установленным требованиям.





Таким образом, на сегодня правила реализации биологически активных добавок к пище упрощены, что не может не радовать бизнес. Ведь причиной снятия ограничений в плане мест и порядка реализации БАДов является, в первую очередь, приведение отечественных продавцов в равные условия с зарубежными. Так, например, в Российской Федерации не существовало запрета на реализацию БАДов посредством дистанционной торговли. И это создавало для наших продавцов определенные сложности. Особенно при торговле на маркетплейсах, когда один и тот же товар не отображался в разных регионах продажи в связи с невозможностью его дистанционной реализации. Теперь такие ограничения устранены.

Дистанционная торговля

В Правилах продажи товаров при осуществлении дистанционной торговли произошли существенные изменения. Во многом они продиктованы значительным увеличением доли онлайн-торговли, приходом в нашу жизнь маркетплейсов и, как следствие необходимостью упорядочить данные отношения. В связи с этим введен ряд новых терминов: например, «интернет-площадка», «владелец интернет-площадки», «пункт выдачи заказов», «владелец пункта выдачи заказов».

Теперь установлено, что дистанционная торговля может осуществляться через интернет-магазин, через информационные сети, системы и ресурсы, имеющие подключение к сети Интернет, предоставляющих возможность выбрать товары и заключить с продавцом договор розничной купли-продажи, а также посредством интернет-площадок. Ранее законодатель определял дистанционную торговлю только как торговлю через интернет-магазин.

Право на осуществление дистанционной торговли возникает со дня внесения сведений о такой форме торговли в Торговый реестр. А при осуществлении торговли через интернет-магазин — сведений об интернет-магазине в Торговый реестр.

Теперь Правила регулируют не только отношения между продавцом и покупателем, но и отношения с интернет-площадками, пунктами выдачи заказов, в том числе устанавливают обязательные для них требования. Среди прочих:

предоставлять для потребителей необходимую и достоверную информацию (в том числе о владельце интернет-площадки, о товарах, о продавцах, осуществляющих там продажу своих товаров и т.д.);

размещать информацию о порядке оформления покупателем заказа на приобретение товара, о порядке подачи покупателем обращений о нарушении его прав;

предоставить покупателю подтверждение заключения договора;

разработать и разместить на интернет-площадке, интернет-ресурсе правила предоставления услуг на интернет-площадке. Отметим, что ранее таких требований не существовало.

Кроме того, с 11 июля 2025 года на интернет-ресурсе, интернет-площадке должна быть обеспечена техническая возможность для:

заполнения покупателем электронной формы заказа на приобретение товаров либо выполнения иных действий, необходимых для заключения договора, в том числе проверки заказа и исправления ошибок до завершения оформления заказа;

подачи покупателем обращений в электронной форме о нарушении его прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, и получения ответа на них.

В случае, если продавец, владелец интернет-площадки или владелец пункта выдачи планируют прекратить (приостановить) свою деятельность либо внести изменения в правила предоставления услуг, информация об этом должна быть размещена у него на сайте не позднее, чем за 15 дней до совершения этих действий.





Важное дополнение сделано в отношении торговли товарами, продажа которых запрещена лицам, не достигшим определенного возраста. При продаже таких товаров продавцы, владельцы интернет-площадок, пунктов выдачи обязаны принимать меры, направленные на подтверждение покупателем своего возраста. В Правилах уточняется, что предоставлять информацию о таких товарах покупателям возможно будет только после подтверждения ими своего возраста путем проставления отметки в электронной форме, размещенной на интернет-ресурсе продавца и (или) интернет-площадке. Пока сложно представить, как данная норма будет действовать на практике. Ведь, по сути, любой покупатель может проставить отметку о достижении им необходимого возраста. Более применимой и действующей на практике будет норма о передача покупателю товаров, продажа которых лицам, не достигшим определенного возраста, запрещена законодательством, только после предъявления покупателем, заключившим договор, документа, содержащего дату рождения, фотоизображение (цифровой фотопортрет) и позволяющего установить возраст этого покупателя.

Из перечня запрещенных к продаже посредством использования дистанционной торговли исключили: биологически активные добавки к пище, применяемых для поддержания в физиологических границах функциональной активности организма (содержащих в своем составе биологически активные вещества, витамины, микроэлементы, минеральные вещества, аминокислоты, живые микроорганизмы и (или) их метаболиты, оказывающие нормализующее воздействие на состав и биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта); ветеринарные средства; лекарственные средства, пиротехнические изделия бытового назначения.

Вывод