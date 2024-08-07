«Пока сложно представить, как это будет работать на практике». Юристы объяснили, что изменилось для тех, кто торгует на маркетплейсах

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07.08.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В июле вступил в силу
Торговля биологически активными добавками к пище
— В порядке реализации биологически активных добавок к пище (БАД) есть два основных существенных изменения.
По новым правилам торговля всеми категориями биологически активных добавок к пище разрешается в специализированных магазинах, отделах (секциях) по продаже биологически активных добавок, а также в отделах (секциях) по продаже продовольственных товаров на (в) специально отведенном торговом оборудовании.
Также разрешена дистанционная торговля всеми категориями биологически активных добавок к пище при условии наличия у продавца торгового объекта и (или) складских помещений, в которых осуществляются продажа и (или) хранение указанной пищевой продукции.
Напомним, что до 11 июля 2024 года дистанционная торговля была разрешена только в отношении биологически активных добавок к пище, применяемые для обогащения пищи человека. Теперь биологически активные добавки к пище, применяемые для поддержания функциональной активности организма в физиологических границах, также могут реализовываться посредством дистанционной торговли. Главное, чтобы у продавца был торговый объект либо склад, где осуществляется продажа либо хранение этих товаров.
Однако установлен перечень случаев, когда не допускается оборот биологически активных добавок к пище. К ним, в частности, отнесены:
При этом остались прежними требования в отношении оборота БАДов: допускается только при наличии их госрегистрации. При чем каждая партия БАДов должна подтверждаться копиями документов, подтверждающих их качество и безопасность. Также изменения не коснулись классификации БАДов, требований, которыми должны отвечать БАДы, требований об изъятии, возврате, уничтожении, утилизации БАДов в случае их несоответствия установленным требованиям.
Таким образом, на сегодня правила реализации биологически активных добавок к пище упрощены, что не может не радовать бизнес. Ведь причиной снятия ограничений в плане мест и порядка реализации БАДов является, в первую очередь, приведение отечественных продавцов в равные условия с зарубежными.Так, например, в Российской Федерации не существовало запрета на реализацию БАДов посредством дистанционной торговли. И это создавало для наших продавцов определенные сложности. Особенно при торговле на маркетплейсах, когда один и тот же товар не отображался в разных регионах продажи в связи с невозможностью его дистанционной реализации. Теперь такие ограничения устранены.
Дистанционная торговля
В Правилах продажи товаров при осуществлении дистанционной торговли произошли существенные изменения. Во многом они продиктованы значительным увеличением доли онлайн-торговли, приходом в нашу жизнь маркетплейсов и, как следствие необходимостью упорядочить данные отношения. В связи с этим введен ряд новых терминов: например, «интернет-площадка», «владелец интернет-площадки», «пункт выдачи заказов», «владелец пункта выдачи заказов».
Теперь установлено, что дистанционная торговля может осуществляться через интернет-магазин, через информационные сети, системы и ресурсы, имеющие подключение к сети Интернет, предоставляющих возможность выбрать товары и заключить с продавцом договор розничной купли-продажи, а также посредством интернет-площадок. Ранее законодатель определял дистанционную торговлю только как торговлю через интернет-магазин.
Право на осуществление дистанционной торговли возникает со дня внесения сведений о такой форме торговли в Торговый реестр. А при осуществлении торговли через интернет-магазин — сведений об интернет-магазине в Торговый реестр.
Теперь Правила регулируют не только отношения между продавцом и покупателем, но и отношения с интернет-площадками, пунктами выдачи заказов, в том числе устанавливают обязательные для них требования. Среди прочих:
Кроме того, с 11 июля 2025 года на интернет-ресурсе, интернет-площадке должна быть обеспечена техническая возможность для:
В случае, если продавец, владелец интернет-площадки или владелец пункта выдачи планируют прекратить (приостановить) свою деятельность либо внести изменения в правила предоставления услуг, информация об этом должна быть размещена у него на сайте не позднее, чем за 15 дней до совершения этих действий.
Важное дополнение сделано в отношении торговли товарами, продажа которых запрещена лицам, не достигшим определенного возраста. При продаже таких товаров продавцы, владельцы интернет-площадок, пунктов выдачи обязаны принимать меры, направленные на подтверждение покупателем своего возраста. В Правилах уточняется, что предоставлять информацию о таких товарах покупателям возможно будет только после подтверждения ими своего возраста путем проставления отметки в электронной форме, размещенной на интернет-ресурсе продавца и (или) интернет-площадке. Пока сложно представить, как данная норма будет действовать на практике. Ведь, по сути, любой покупатель может проставить отметку о достижении им необходимого возраста. Более применимой и действующей на практике будет норма о передача покупателю товаров, продажа которых лицам, не достигшим определенного возраста, запрещена законодательством, только после предъявления покупателем, заключившим договор, документа, содержащего дату рождения, фотоизображение (цифровой фотопортрет) и позволяющего установить возраст этого покупателя.
Из перечня запрещенных к продаже посредством использования дистанционной торговли исключили: биологически активные добавки к пище, применяемых для поддержания в физиологических границах функциональной активности организма (содержащих в своем составе биологически активные вещества, витамины, микроэлементы, минеральные вещества, аминокислоты, живые микроорганизмы и (или) их метаболиты, оказывающие нормализующее воздействие на состав и биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта); ветеринарные средства; лекарственные средства, пиротехнические изделия бытового назначения.
Вывод
Изменения в торговле, произошедшие с 11 июля 2024 года, действительно существенные, соответствуют требованиям времени и направлены на урегулирование отношений в сфере электронной торговли, на четкое определение обязанностей для электронных площадок, продавцов на них, пунктов выдачи и защиту прав потребителей, пользующихся услугами данных субъектов. Следует иметь в виду, что в настоящее время планируется внесение изменений и в закон о защите прав потребителей, где будет продолжена тема урегулирования отношений в сфере онлайн-торговли.
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«Пока сложно представить, как это будет работать на практике». Юристы объяснили, что изменилось для тех, кто торгует на маркетплейсах
В июле вступил в силу закон «Об изменении Закона Республики Беларусь О государственном регулировании торговли и общественного питания», который внес ряд...
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