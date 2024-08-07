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Белорусско-узбекский женский бизнес-форум пройдет в конце августе в Ташкенте
07.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Секретариат Совета Республики Национально собрания Беларуси готовится ко второму белорусско-узбекскому женскому бизнес-форуму. Он пройдет в Ташкенте уже в конце августа, передает телеканал «МИР 24».
Первый
Форум состоится 26 и 27 августа.
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Работу организуют по нескольким направлениям – это сфера услуг, образование, здравоохранение, культура, промышленность и другие.
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