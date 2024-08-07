Белорусско-узбекский женский бизнес-форум пройдет в конце августе в Ташкенте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Секретариат Совета Республики Национально собрания Беларуси готовится ко второму белорусско-узбекскому женскому бизнес-форуму. Он пройдет в Ташкенте уже в конце августа, передает телеканал «МИР 24».

Первый женский бизнес-форум прошел на белорусской земле . И стал успешным: стороны заключили контракты на сумму около 100 миллионов белорусских рублей, или 2 миллиардов 770 миллионов российских. В этом году в планах нарастить обороты. Работу организуют по нескольким направлениям. Это сфера услуг, образование, здравоохранение, культура, промышленность и другие.

«Дополнительно у нас вводятся вопросы, связанные с повесткой зеленой экономики. То есть, электроэнергетика, зеленая экономика, зеленый бизнес. Нам здесь тоже есть что продемонстрировать и показать, поэтому мы планируем показать комплексное решение, которое в Республике Беларусь реализовано и с точки зрения внедрения электротранспорта», – рассказал председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам Владислав Татаринович.

Форум состоится 26 и 27 августа.