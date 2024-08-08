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Оставшийся после урагана в Беларуси бурелом отправили на переработку
08.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первая партия буреломной древесины в Беларуси уже поступила на переработку. Премьер-министр республики Роман Головченко проконтролировал ликвидацию последствий урагана в Могилевской области. Александр Лукашенко поручил в кратчайшие сроки устранить последствия стихии. Как продвигается работа, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Бабук.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко протестировал новые харвестры. Таких тут работают десятки. В этом лесу приходится проводить сплошные вырубки. Больше чем семь тысяч гектаров повреждены в результате урагана. Бурелом расчищают и лесники, и лесхозы Минской области.
В Гомельской области пострадало 14 тысяч гектаров. Лесники отправляют бурелом в переработку. Стараются эффективно использовать ценное сырье.
В планах полное
В этом году в Беларуси планируют заготовить четыре миллиона кубометров древесины. Часть пойдет на экспорт в Россию, Азербайджан и другие страны Содружества.
Из-за
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