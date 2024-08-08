Оставшийся после урагана в Беларуси бурелом отправили на переработку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первая партия буреломной древесины в Беларуси уже поступила на переработку. Премьер-министр республики Роман Головченко проконтролировал ликвидацию последствий урагана в Могилевской области. Александр Лукашенко поручил в кратчайшие сроки устранить последствия стихии. Как продвигается работа, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Бабук.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко протестировал новые харвестры. Таких тут работают десятки. В этом лесу приходится проводить сплошные вырубки. Больше чем семь тысяч гектаров повреждены в результате урагана. Бурелом расчищают и лесники, и лесхозы Минской области.

«Проблема, сейчас которая решается основная – это с тем, чтобы оперативно все это сделать и не допустить порчи древесины, в связи с тем, что дожди идут, достаточно влажно, жарко и так далее. На это брошены все основные силы», – объяснил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

В Гомельской области пострадало 14 тысяч гектаров. Лесники отправляют бурелом в переработку. Стараются эффективно использовать ценное сырье.

«Древесину мы отпускаем отсюда по прейскурантным ценам. Здесь мы посмотрели рентабельность, продажи не ограничили себе – не более 5%. Это нормальный подход», – отметил уполномоченный представитель президента по Гомельской области, управляющий делами президента Беларуси Юрий Назаров.

В планах полное восстановление леса . Почву для будущих саженцев готовят сразу после расчистки. Глава государства Александр Лукашенко дал поручения министру лесного хозяйства.

«Чтобы мы за зиму посмотрели, планы составили, подключили все население. Журналисты выйдут здесь, высадят здесь лес, какой-то университет. Мне говорят, что саженцев у тебя хватает. Мы должны за будущий год все это восстановить. Но ты спланируй за зиму. Только так мы можем спасти эти пустующие клочки», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

В этом году в Беларуси планируют заготовить четыре миллиона кубометров древесины. Часть пойдет на экспорт в Россию, Азербайджан и другие страны Содружества.