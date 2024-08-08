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Головченко: Рост цен в стране находится под контролем и не превышает 6%
08.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первая партия буреломной древесины в Беларуси уже поступила на предприятия. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время рабочей поездки в Могилевскую область, передает телеканал «МИР 24».
Там глава правительства
Так же Роман Головченко отметил, что в белорусской экономике нет дисбаланса, и перегрев ей не грозит.
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Премьер-министр Беларуси заявил, что в экономике нет дисбаланса, и перегрев ей не грозит.
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