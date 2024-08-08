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Головченко: Рост цен в стране находится под контролем и не превышает 6%

08.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Головченко: Рост цен в стране находится под контролем и не превышает 6%
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Первая партия буреломной древесины в Беларуси уже поступила на предприятия. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время рабочей поездки в Могилевскую область, передает телеканал «МИР 24».

Там глава правительства лично проконтролировал ликвидацию последствий урагана в регионе. Вся буреломная древесина пойдет на переработку. Первая партия уже поступила на завод. Ее часть экспортируют в Россию, Азербайджан и другие страны Содружества. Роман Головченко также отметил, что в настоящий момент в стране экономический рост. Цены находятся под контролем. А доля экспорта в этом году выросла на 8%. Республика уже продала товаров более чем на 58 миллиардов белорусских рублей – это более триллиона российских.

«У нас индекс физического объема экспорта увеличился, но пока не догнала ценовая конъюнктура. Хотя с начала года мы видим постепенное небольшое поступательное восстановление экспортных цен. Есть основания полагать, что к концу года мы выйдем на заданную планку», – заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Так же Роман Головченко отметил, что в белорусской экономике нет дисбаланса, и перегрев ей не грозит.



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Премьер-министр Беларуси заявил, что в экономике нет дисбаланса, и перегрев ей не грозит.
 
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