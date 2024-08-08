Более 60 тысяч абитуриентов поступили в вузы Беларуси: какие специальности выбирает молодежь?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси студентами в этом году стали более 60 тысяч человек. В Министерстве образования подвели итоги вступительной кампании, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Бюджетных мест в этом году на три тысячи больше, чем в прошлом. Выпускники с высокими проходными баллами чаще выбирали стоматологию, информатику, экономику и международные отношения. Подавали документы на востребованные в стране специальности . Это педагогические, инженерно-технические и медицинские профили. При этом конкурс стал выше. Больше и одаренных абитуриентов – без экзаменов, за счет побед на олимпиадах или вне конкурса, поступили 4,5 тысячи учащихся.

«В умах наших молодых людей проходит определенная трансформация: они видят, как развивается экономика, видят, как развиваются наши градообразующие предприятия, и выбирают сложные, но технические специальности, где они смогут своими руками, своими умом, талантом создавать новую инвестиционную продукцию и повышать благосостояние нашей экономики», – отметил первый заместитель Министра образования республики Беларусь Александр Баханович.

Главный вуз страны, Белгосуниверситет, побил рекорды прошлого года. На бюджетную форму подали почти на 500 заявок больше. Число поступающих на платную основу тоже изменилось.