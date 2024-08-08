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Более 60 тысяч абитуриентов поступили в вузы Беларуси: какие специальности выбирает молодежь?
08.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси студентами в этом году стали более 60 тысяч человек. В Министерстве образования подвели итоги вступительной кампании, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Бюджетных мест в этом году на три тысячи больше, чем в прошлом. Выпускники с высокими проходными баллами чаще выбирали стоматологию, информатику, экономику и международные отношения. Подавали документы на
Главный вуз страны, Белгосуниверситет, побил рекорды прошлого года. На бюджетную форму подали почти на 500 заявок больше. Число поступающих на платную основу тоже изменилось.
С изменениями в этом году прошло поступление и для студентов-целевиков. Это те, за чье обучение платят организации, а после выпуска берут на работу. У заказчиков требования выросли. Средний балл школьного диплома подняли до семи, а на большинство специальностей ввели обязательный конкурс.
В Министерстве образования уверены: изменения во вступительной кампании показали себя хорошо. Для всех студентов создали равные и прозрачные условия. В ближайшие годы менять правила вступительной кампании не планируют.
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В Министерстве образования республики подвели итоги вступительной кампании.
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