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Более 60 тысяч абитуриентов поступили в вузы Беларуси: какие специальности выбирает молодежь?

08.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 60 тысяч абитуриентов поступили в вузы Беларуси: какие специальности выбирает молодежь?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси студентами в этом году стали более 60 тысяч человек. В Министерстве образования подвели итоги вступительной кампании, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Бюджетных мест в этом году на три тысячи больше, чем в прошлом. Выпускники с высокими проходными баллами чаще выбирали стоматологию, информатику, экономику и международные отношения. Подавали документы на востребованные в стране специальности. Это педагогические, инженерно-технические и медицинские профили. При этом конкурс стал выше. Больше и одаренных абитуриентов – без экзаменов, за счет побед на олимпиадах или вне конкурса, поступили 4,5 тысячи учащихся.

«В умах наших молодых людей проходит определенная трансформация: они видят, как развивается экономика, видят, как развиваются наши градообразующие предприятия, и выбирают сложные, но технические специальности, где они смогут своими руками, своими умом, талантом создавать новую инвестиционную продукцию и повышать благосостояние нашей экономики», – отметил первый заместитель Министра образования республики Беларусь Александр Баханович.

Главный вуз страны, Белгосуниверситет, побил рекорды прошлого года. На бюджетную форму подали почти на 500 заявок больше. Число поступающих на платную основу тоже изменилось.

«В этом году у нас произошло уменьшение количества платных мест, но при этом суммарно мы, как ни парадоксально, выполнили план больше чем в 100%. Это стало возможным благодаря тому, что очень много спортсменов, которые идут сверх цифр приема, подали к нам заявление и были зачислены», – рассказал проректор по учебной работе и интернационализации образования Белгосуниверситета Виктор Кочин.

С изменениями в этом году прошло поступление и для студентов-целевиков. Это те, за чье обучение платят организации, а после выпуска берут на работу. У заказчиков требования выросли. Средний балл школьного диплома подняли до семи, а на большинство специальностей ввели обязательный конкурс.

В Министерстве образования уверены: изменения во вступительной кампании показали себя хорошо. Для всех студентов создали равные и прозрачные условия. В ближайшие годы менять правила вступительной кампании не планируют.



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В Министерстве образования республики подвели итоги вступительной кампании.
 
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