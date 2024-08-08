Погода в СНГ: асфальт расплавился от жары в Казахстане, дожди с ветром ожидают в Армении

Двое суток тушили степь в Абайской области. Площадь возгорания достигла 7 тысяч гектаров. Борьбу с огнем усложняла погода, к тому же технике было сложно подобраться из-за рельефа. На месте работали больше 130 человек.

Беларусь

В Беларуси установилась комфортная погода. Облачно. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. На термометрах плюс 28. Но у сотрудников МЧС в любую погоду есть вызовы. В Брестской области помощь понадобилась собаке – она провалилась в люк. Спасатели оперативно приехали и помогли животному.

Армения

В Ереване днем жарко – плюс 35. К вечеру синоптики обещают усиление ветра, а в отдельных регионах страны пойдет дождь. Небольшие осадки ожидаются и в Сисиане. Но они не помешают тем, кто хочет насладиться пейзажами водопада Шаке. С ним связана древняя легенда о чудесном спасении девушки по имени Шаке, которая пыталась скрыться от захватчиков, переплыв реку.