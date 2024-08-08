Владимир Колокольцев прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск для участия в заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ" height="100%" width="670">

В Минск прилетел министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, передает «МИР 24».

В аэропорту главу МВД России встретили почетным караулом и традиционным хлебом с солью.

Как пояснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в числе вероятных тем предстоящего обсуждения – обеспечение законности, порядка и стабильности в государствах Содружества, противодействие терроризму, борьба с киберпреступностью и другие направления совместной работы Министерств внутренних дел стран СНГ, сообщает «Российская газета» .

В состав Совета входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.