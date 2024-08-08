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Владимир Колокольцев прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ
08.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск для участия в заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ" height="100%" width="670">
В Минск прилетел министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, передает «МИР 24».
В аэропорту главу МВД России встретили почетным караулом и традиционным хлебом с солью.
Как пояснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в числе вероятных тем предстоящего обсуждения – обеспечение законности, порядка и стабильности в государствах Содружества, противодействие терроризму, борьба с киберпреступностью и другие направления совместной работы Министерств внутренних дел стран СНГ, сообщает
В состав Совета входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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Владимир Колокольцев прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ
В аэропорту главу МВД России встречали почетным караулом и традиционным хлебом с солью.
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