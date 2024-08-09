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В Беларуси рассмотрят законопроект об изменении в Уголовном кодексе
09.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси могут смягчить нормы наказания за преступления. Президент Александр Лукашенко внес в парламент законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», передает телеканал «МИР 24».
Законопроект предлагает изменить санкции 97 составов преступлений. Многие из них дополнят более мягкими наказаниями. Так, впервые совершившим нетяжкие преступления одиноким женщинам и мужчинам, которые воспитывают детей, а также инвалидам лишение свободы назначаться не будет.
Дисбаланс в уголовном законодательстве возник из-за корректировок. За четверть века в него вносили правки около тысячи раз. Александр Лукашенко поручил провести ревизию кодекса 11 января. В кратчайшие сроки межведомственная комиссия предложила изменения.
Дальнейшую работу над законопроектом продолжит парламент.
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Дисбаланс в уголовном законодательстве возник из-за корректировок. За четверть века в него вносили правки около тысячи раз.
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