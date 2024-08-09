В Беларуси рассмотрят законопроект об изменении в Уголовном кодексе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси могут смягчить нормы наказания за преступления. Президент Александр Лукашенко внес в парламент законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», передает телеканал «МИР 24».

Законопроект предлагает изменить санкции 97 составов преступлений. Многие из них дополнят более мягкими наказаниями. Так, впервые совершившим нетяжкие преступления одиноким женщинам и мужчинам, которые воспитывают детей, а также инвалидам лишение свободы назначаться не будет.

«Уголовный закон суров, но справедлив. Справедливость уголовного закона – это не только жесткие санкции, это в том числе разные санкции, которые дают возможность суду применять наказание, исходя из всех условий совершенных преступлений и личности самого правонарушителя», – отметила заместитель главы Администрации президента Беларуси Ольга Чуприс.

Дисбаланс в уголовном законодательстве возник из-за корректировок. За четверть века в него вносили правки около тысячи раз. Александр Лукашенко поручил провести ревизию кодекса 11 января. В кратчайшие сроки межведомственная комиссия предложила изменения.

«Смотрели опыт конструирования санкций Российской Федерации и конструирующие признаки, которые они включают, от которой они отказываются. И, конечно, в основу мы клали судебно-следственную практику. Скрупулезно с представителями МВД мы все изучили, чтобы обосновать статистические данные, судебные решения», – уточнила доцент кафедры уголовного права Академии министерства внутренних дел Беларуси Елена Реутская.

Дальнейшую работу над законопроектом продолжит парламент.