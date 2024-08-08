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Белорусы помогут подготовиться к школе детям из малоимущих семей и сиротам

08.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы помогут подготовиться к школе детям из малоимущих семей и сиротам
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Благотворительная акция «Соберем детей в школу» от Красного Креста стартовала по всей Беларуси. Граждане собирают канцелярские и другие принадлежности к первому учебному дню, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Помощь получат дети из малоимущих семей, беженцы и сироты. Для многих это единственная возможность собрать школьный рюкзак.

В списке – тетради, пеналы, карандаши и ручки, а еще школьная одежда и спортивные костюмы. Пока их можно принести в офисы Красного Креста. Скоро откроются точки сбора и в торговых центрах. Другой вариант – сделать пожертвование. Тогда семьи сами купят то, что им нужно.

«Очень хорошо откликнулись молодые мамы, то есть те, кто сами находятся в данной ситуации, у кого есть школьники. Это группа людей, которая активно помогает. Люди более старшего поколения также участвуют в акции волонтеры Красного Креста», – рассказала главный бухгалтер минской городской организации Белорусского общества Красного Креста Елена Домашевич.

Как адаптировать ребенка к школе после летних каникул?
«То, что у белорусов высокий гуманитарный потенциал, как раз это утверждение в конце лета наиболее ярко проявляется. Это приятно нам, это приятно тем людям, которым нужна помощь, и поверьте, дарить так же важно, как и получать подарок», – рассказала председатель минской городской организации Белорусского общества Красного Креста Романия Зорина.

Также многодетные семьи получат помощь от государства – 130 белорусских рублей на ребенка (3,5 тысячи российских рублей).

Представительств телерадиокомпании «Мир» в Беларуси тоже присоединилось к акции. Ближайшие две недели коллеги будут приносить в этот угол необходимые школьникам товары.



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Также многодетные семьи получат помощь от государства – 130 белорусских рублей на ребенка.
 
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