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Белорусы помогут подготовиться к школе детям из малоимущих семей и сиротам
08.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Благотворительная акция «Соберем детей в школу» от Красного Креста стартовала по всей Беларуси. Граждане собирают канцелярские и другие принадлежности к первому учебному дню, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Помощь получат дети из малоимущих семей, беженцы и сироты. Для многих это единственная возможность собрать школьный рюкзак.
Также многодетные семьи получат помощь от государства – 130 белорусских рублей на ребенка (3,5 тысячи российских рублей).
Представительств телерадиокомпании «Мир» в Беларуси тоже присоединилось к акции. Ближайшие две недели коллеги будут приносить в этот угол необходимые школьникам товары.
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Также многодетные семьи получат помощь от государства – 130 белорусских рублей на ребенка.
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