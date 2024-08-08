Белорусы помогут подготовиться к школе детям из малоимущих семей и сиротам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Благотворительная акция «Соберем детей в школу» от Красного Креста стартовала по всей Беларуси. Граждане собирают канцелярские и другие принадлежности к первому учебному дню, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Помощь получат дети из малоимущих семей, беженцы и сироты. Для многих это единственная возможность собрать школьный рюкзак.



В списке – тетради, пеналы, карандаши и ручки, а еще школьная одежда и спортивные костюмы. Пока их можно принести в офисы Красного Креста. Скоро откроются точки сбора и в торговых центрах. Другой вариант – сделать пожертвование. Тогда семьи сами купят то, что им нужно.

«Очень хорошо откликнулись молодые мамы, то есть те, кто сами находятся в данной ситуации, у кого есть школьники. Это группа людей, которая активно помогает. Люди более старшего поколения также участвуют в акции волонтеры Красного Креста», – рассказала главный бухгалтер минской городской организации Белорусского общества Красного Креста Елена Домашевич.

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