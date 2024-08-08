Лукашенко призвал правоохранителей стран СНГ к более тесному сотрудничеству

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко призвал правоохранителей СНГ к более тесному сотрудничеству. В четверг он встретился с главами МВД государств Содружества. Все они примут участие в совместном заседании, сообщает «МИР 24».

Президент Беларуси выделил важнейшие для правоохранителей задачи на просторах СНГ. Это обеспечение мира и стабильности внутри стран, борьба терроризмом и киберпреступностью, сохранение исторической памяти. Все это лучше делать сообща, подчеркнул глава государства.

«Рядом друзья, соратники, которые всегда подставят плечо. Со стороны Беларуси вы всегда получите только это. Министерства внутренних дел стран СНГ – это, по сути, щит для добропорядочных граждан и меч для преступного мира, но только если мы будем вместе. Исходя из этого, Беларусь всегда выступала и выступает последовательным сторонником интеграции в рамках СНГ, в данном случае – дальнейшей интеграций правоохранительных органов», – подчеркнул президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ пройдет уже в пятидесятый раз. Первое также состоялось в Минске в 1992 году.