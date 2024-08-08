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Лукашенко призвал правоохранителей стран СНГ к более тесному сотрудничеству
08.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко призвал правоохранителей СНГ к более тесному сотрудничеству. В четверг он встретился с главами МВД государств Содружества. Все они примут участие в совместном заседании, сообщает «МИР 24».
Заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ пройдет уже в пятидесятый раз. Первое также состоялось в Минске в 1992 году.
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Президент Беларуси встретился с главами МВД государств Содружества. Все они примут участие в совместном заседании.
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