ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: Казахстан раскалился до плюс 37, в Беларуси установилось комфортное тепло

09.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Казахстан раскалился до плюс 37, в Беларуси установилось комфортное тепло
 https://mir24.tv/

В Москве комфортные 23 градуса тепла. Ожидаются кратковременные дожди. О том, какая погода будет в пятницу в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Армения

В Ереване жарко. Воздух раскалится до 36 градусов. В некоторых регионах страны пройдут кратковременные дожди.

Немного облачно в Сюникской области. Это самая подходящая погода для горного туризма. Многие гости страны выбирают для походов именно август. Одна из самых живописных вершин – Хуступ. Ее высота – 3 200 метров. Подъем не для новичков, но виды с высоты того стоят. Путешественникам советуют подниматься по сложной тропе вместе с гидом. Главное – взять с собой воду, головной убор и дождевик. Погода в горах непредсказуема.

Казахстан

В горы любят ходить и туристы Казахстана. В преддверии выходных к ним обратились спасатели и попросили получше подготовиться к встрече с вершинами – выбрать подходящую одежду и обувь, взять фонарик, спички и свисток, а главное – тщательно изучить маршрут.

«Заранее сообщать о своем маршруте и ни в коем случае не делать это тайно. Обязательно нужно позвонить на 112, сообщить свой маршрут и предварительное время возвращения, чтобы мы на случай экстренной ситуации могли прибыть и оперативно оказать помощь населению», – рассказала официальный представитель пресс-службы Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Марина Лискова.

На востоке погода для гор подходящая. Правда, жарковато, плюс 35. Сильнее печет солнце только в Алматы. Здесь плюс 37. Зато жителей севера и центра страны ждут дожди, шквалистый ветер и град. По этим причинам на всей территории страны объявлено штормовое предупреждение.

Кыргызстан

Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду?
Рекомендации врача
С каждым днем в Кыргызстане становится все жарче. В столице столбики термометров поднялись до плюс 39, а в прогнозе ни капли дождя. По сравнению с таким зноем в Иссык-Кульской области прохладно, хотя и там 30-градусное пекло.

Благодаря такой погоде на курорте начал спеть второй урожай клубники. Умеренные дожди и солнце сделали свое дело. Фермеры приступят к сбору ягод уже на следующей неделе.

Беларусь

В Беларуси тепло. Воздух прогреется до плюс 28, но солнце не палит. Поэтому на улице комфортно без головного убора. Но жителям нескольких районов понадобятся зонтики – синоптики прогнозируют небольшие дожди.

На полях в это время продолжается сбор урожая. Аграрии Беларуси уже собрали более шести миллионов 300 тысяч тонн зерна. Еще предстоит убрать озимую рожь, яровой ячмень, пшеницу и овес.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Только 30% интернет-магазинов пытаются вернуть интерес покупателей к товарам в корзине». Какие возможности email-маркетинга не использует белорусский бизнес
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.08.2024
Mir24.TV Belarus
09.08.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика