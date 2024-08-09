Погода в СНГ: Казахстан раскалился до плюс 37, в Беларуси установилось комфортное тепло

Источник материала: Mir24.TV Belarus

https://mir24.tv/

В Москве комфортные 23 градуса тепла. Ожидаются кратковременные дожди. О том, какая погода будет в пятницу в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Армения

В Ереване жарко. Воздух раскалится до 36 градусов. В некоторых регионах страны пройдут кратковременные дожди.



Немного облачно в Сюникской области. Это самая подходящая погода для горного туризма. Многие гости страны выбирают для походов именно август. Одна из самых живописных вершин – Хуступ. Ее высота – 3 200 метров. Подъем не для новичков, но виды с высоты того стоят. Путешественникам советуют подниматься по сложной тропе вместе с гидом. Главное – взять с собой воду, головной убор и дождевик. Погода в горах непредсказуема.

Казахстан



В горы любят ходить и туристы Казахстана. В преддверии выходных к ним обратились спасатели и попросили получше подготовиться к встрече с вершинами – выбрать подходящую одежду и обувь, взять фонарик, спички и свисток, а главное – тщательно изучить маршрут.

«Заранее сообщать о своем маршруте и ни в коем случае не делать это тайно. Обязательно нужно позвонить на 112, сообщить свой маршрут и предварительное время возвращения, чтобы мы на случай экстренной ситуации могли прибыть и оперативно оказать помощь населению», – рассказала официальный представитель пресс-службы Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Марина Лискова.

На востоке погода для гор подходящая. Правда, жарковато, плюс 35. Сильнее печет солнце только в Алматы. Здесь плюс 37 . Зато жителей севера и центра страны ждут дожди, шквалистый ветер и град. По этим причинам на всей территории страны объявлено штормовое предупреждение.

Кыргызстан

Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду? Рекомендации врача С каждым днем в Кыргызстане становится все жарче. В столице столбики термометров поднялись до плюс 39, а в прогнозе ни капли дождя. По сравнению с таким зноем в Иссык-Кульской области прохладно, хотя и там 30-градусное пекло.

Благодаря такой погоде на курорте начал спеть второй урожай клубники. Умеренные дожди и солнце сделали свое дело. Фермеры приступят к сбору ягод уже на следующей неделе.

Беларусь

В Беларуси тепло. Воздух прогреется до плюс 28, но солнце не палит. Поэтому на улице комфортно без головного убора. Но жителям нескольких районов понадобятся зонтики – синоптики прогнозируют небольшие дожди.

На полях в это время продолжается сбор урожая. Аграрии Беларуси уже собрали более шести миллионов 300 тысяч тонн зерна. Еще предстоит убрать озимую рожь, яровой ячмень, пшеницу и овес.