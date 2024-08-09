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Погода в СНГ: Казахстан раскалился до плюс 37, в Беларуси установилось комфортное тепло
09.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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В Москве комфортные 23 градуса тепла. Ожидаются кратковременные дожди. О том, какая погода будет в пятницу в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Армения
В Ереване жарко. Воздух раскалится до 36 градусов. В некоторых регионах страны пройдут кратковременные дожди.
Казахстан
На востоке погода для гор подходящая. Правда, жарковато, плюс 35. Сильнее печет солнце только в Алматы.
Кыргызстан
Благодаря такой погоде на курорте начал спеть второй урожай клубники. Умеренные дожди и солнце сделали свое дело. Фермеры приступят к сбору ягод уже на следующей неделе.
Беларусь
В Беларуси тепло. Воздух прогреется до плюс 28, но солнце не палит. Поэтому на улице комфортно без головного убора. Но жителям нескольких районов понадобятся зонтики – синоптики прогнозируют небольшие дожди.
На полях в это время продолжается сбор урожая. Аграрии Беларуси уже собрали более шести миллионов 300 тысяч тонн зерна. Еще предстоит убрать озимую рожь, яровой ячмень, пшеницу и овес.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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