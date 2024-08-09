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Лукашенко назвал первостепенные задачи органов МВД в Содружестве
09.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Активнее обмениваться опытом в борьбе с преступностью призвал Александр Лукашенко
Среди первостепенных задач белорусский лидер назвал противодействие киберпреступности и терроризму. От грамотной работы всех ветвей – от участкового до министра – зависит успех в этом деле.
Еще одна важная обязанность правоохранителей, по словам Лукашенко, поддержание мира и стабильности внутри государства. Белорусский лидер заявил, что внешние силы пытаются разобщить народы. В пример привел попытку госпереворота в Беларуси после президентских выборов. Тогда МВД сыграло ключевую роль в восстановлении порядка.
Общими усилиями в прошлом году удалось отыскать больше двух сотен граждан, которые скрывались от правосудия. Об этом рассказали министры после встречи с президентом.
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Президент Беларуси призвал активнее обмениваться опытом в борьбе с преступностью.
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