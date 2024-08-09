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Лукашенко назвал первостепенные задачи органов МВД в Содружестве

09.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назвал первостепенные задачи органов МВД в Содружестве
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Активнее обмениваться опытом в борьбе с преступностью призвал Александр Лукашенко министерства внутренних дел стран СНГ. Руководители ведомств приехали в Минск на заседание. Президент провел с ними встречу во Дворце независимости, передает телеканал «МИР 24».

Среди первостепенных задач белорусский лидер назвал противодействие киберпреступности и терроризму. От грамотной работы всех ветвей – от участкового до министра – зависит успех в этом деле.

«Я всегда своему министру говорю: без милиции мы ничего не сделаем. Ни КГБ, ни Министерство обороны, ни вертикаль власти, которая у нас жесткая, никто ничего не сделает без милиции. Главное – получить упреждающую информацию. Если она от вас поступает, значит, мы начинаем действовать. Эффективная борьба с этим злом требует комплексного подхода», – отметил Лукашенко.

Еще одна важная обязанность правоохранителей, по словам Лукашенко, поддержание мира и стабильности внутри государства. Белорусский лидер заявил, что внешние силы пытаются разобщить народы. В пример привел попытку госпереворота в Беларуси после президентских выборов. Тогда МВД сыграло ключевую роль в восстановлении порядка.

«Не дай бог, чтобы в наших странах, в ваших независимых государствах, произошло что-то серьезное, когда надо было бы прибегать к действию в полном масштабе силовых структур. Но мы от этого не застрахованы. Будем вместе – никакие цветные революции и прочие мятежи нам не страшны. В противном случае нас поодиночке порвут, разделят, и сильные мира сего (вы знаете, кто это) возьмут нас тепленькими, не затратив для этого никаких усилий. Поэтому давайте будем вместе», – подчеркнул Лукашенко.

Общими усилиями в прошлом году удалось отыскать больше двух сотен граждан, которые скрывались от правосудия. Об этом рассказали министры после встречи с президентом.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси призвал активнее обмениваться опытом в борьбе с преступностью.
 
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