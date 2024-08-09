|
Семейный экипаж белорусских комбайнеров идет на рекорд в уборке зерновых
09.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В уборке урожая на полях Беларуси принимают участие семейные экипажи. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Отец и сын соревнуются в поле: работают на скорость. Но качество уборки зерна превыше всего.
У Клевановичей сложилась целая династия аграриев. В ней три поколения и несколько специальностей. Общий стаж – около сотни лет. Сам парень с 13 лет помогал отцу в поле. Учился управлять сельхозтехникой.
На время уборочной комбайн для отца с сыном – второй дом.
Александр Алексеевич 21 год не изменяет родному колхозу. За это время управлял всеми моделями комбайнов в хозяйстве. Последние годы трудится на белорусском. Работы много, но во время страды и заработки выше.
Любимая культура комбайнеров – пшеница. У нее выше урожайность. Да и убирать ее проще. Но в этот раз вмешалась погода. Колосья легли на землю. Экипаж за этим внимательно следит.
В Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Клевановичей сложилась целая династия аграриев. В ней три поколения и несколько специальностей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)