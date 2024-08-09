Семейный экипаж белорусских комбайнеров идет на рекорд в уборке зерновых

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В уборке урожая на полях Беларуси принимают участие семейные экипажи. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Отец и сын соревнуются в поле: работают на скорость. Но качество уборки зерна превыше всего.

«Вчера немножко дождик прошелся вечером. Сегодня сыровато. Мы проехали немножко и смотрим – потери. Пшеница, зерно, это отлично. Можно сказать, что у нас нет потерь», – рассказал тракторист-машинист Алексей Клеванович.

У Клевановичей сложилась целая династия аграриев. В ней три поколения и несколько специальностей. Общий стаж – около сотни лет. Сам парень с 13 лет помогал отцу в поле. Учился управлять сельхозтехникой.

«Папа работал на комбайне. Мне нравилась большая техника, нравилось кататься, ездить. Иногда давал за рулем поездить. Вот с этого притянуло меня», – поделился сын механизатора.

На время уборочной комбайн для отца с сыном – второй дом.

Александр Алексеевич 21 год не изменяет родному колхозу. За это время управлял всеми моделями комбайнов в хозяйстве. Последние годы трудится на белорусском. Работы много, но во время страды и заработки выше.

«Поэтому стараемся. Все домой, все в хозяйство. Нужно и то, и то», – объяснил тракторист-машинист.

«Премии доплачивают. И плюс можем попасть в лидеры области или района, в передовики. Выезжаем в часов 8 утра, чтобы после ночи немножко подсохло. И до поздней ночи», –добавил Алексей.

Любимая культура комбайнеров – пшеница. У нее выше урожайность. Да и убирать ее проще. Но в этот раз вмешалась погода. Колосья легли на землю. Экипаж за этим внимательно следит.

«Они абсолютно на любых полях, куда отправят. Всегда работают, стараются. Никогда от них не слышно было, что я сюда не поеду. И всегда намолачивают большие тонны. Всегда вместе. Даже какой-то ремонт, допустим, они до ночи. Батька помогает сыну, но и сын помогает батьке», – рассказал исполняющий обязанности главного инженера Михаил Богачев.