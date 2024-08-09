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Белорусские спасатели начали подготовку к переаттестации по стандартам ООН

09.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские спасатели начали подготовку к переаттестации по стандартам ООН
 Фото: МЧС БЕЛАРУСИ

Поисково-спасательный отряд МЧС Беларуси «ЗУБР» готовится к переаттестации по стандартам ООН. Сейчас группа проводит специальные учения. Какие этапы отрабатывают поисковики, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

На глубине 15 км произошло мощное землетрясение. Разрушено более 20 тысяч домов, пострадали примерно 30 тысяч человек, есть и погибшие. Правительство государства Росналия просит помощи. Такова легенда учений.

«36 часов непрерывной работы в зоне условного землетрясения, в разрушенных зданиях и сооружениях в соответствии с требованиями ИНСАРАГ (Международная поисково-спасательная консультативная группа. – Ред.)», –рассказал заместитель начальника отряда специального назначения «ЗУБР» Андрей Метельский.

Сотрудники МЧС прибыли на место: оценили ситуацию и организовали базовый лагерь. Пока одни осматривают местность и разбирают завалы, другие оказывают первую помощь пострадавшим.

«Автономное функционирование у нас рассчитано, так как это тяжелый класс, в течении 10 дней. Мы можем проживать, функционировать и работать на двух участках одновременно», – пояснил оперативный дежурный отряда специального назначения «ЗУБР» Сергей Новичук.

«Была организована группа разведки, которая выдвигалась на участки и проводила быструю разведку на оценку опасных факторов, наличие людей живых или мертвых. Эта информация стекалась в штаб отряда, который был также сформирован», – сообщил старший инженер центра химической и радиационной защиты отряда специального назначения «ЗУБР» Роман Белецкий.

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Крупные землетрясения и завалы белорусским спасателям уже знакомы. Отряд «ЗУБР» в прошлом году помогал искать людей под обломками в Турции. Тогда в результате катастрофы погибли тысячи человек.

«В Турции мы показали способность работать по стандартам ИНСАРАГ. Отряд аттестован, отряд тяжелого класса. Мы подтвердили свою способность работать на двух участках одновременно, непрерывно в течении 10 суток в полном автономном режиме», – отметил Андрей Метельский.

«Хочу отметить, что профессионализм нашей команды растет. Я был у истоков формирования нашей, команды международного класса, спасательной команды ИНСАРАГ, ее переаттестации первой, второй», – рассказал начальник центра химической и радиационной защиты отряда специального назначения «ЗУБР» Василий Шалепин.

Высокая квалификация, готовность вылететь в пострадавший регион в течение 10 часов и свободный английский. Это одни из главных критериев оценки поисково-спасательных отрядов. Белорусский отряд «Зубр» впервые прошел аттестацию в 2013 году. И подтверждает ее каждые 5 лет.



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От спасателей требуются высокая квалификация, готовность вылететь в пострадавший регион в течение 10 часов и свободный английский.
 
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