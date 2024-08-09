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Белорусские спасатели начали подготовку к переаттестации по стандартам ООН
09.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поисково-спасательный отряд МЧС Беларуси «ЗУБР» готовится к переаттестации по стандартам ООН. Сейчас группа проводит специальные учения. Какие этапы отрабатывают поисковики, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
На глубине 15 км произошло мощное землетрясение. Разрушено более 20 тысяч домов, пострадали примерно 30 тысяч человек, есть и погибшие. Правительство государства Росналия просит помощи. Такова легенда учений.
Сотрудники МЧС прибыли на место: оценили ситуацию и организовали базовый лагерь. Пока одни осматривают местность и разбирают завалы, другие оказывают первую помощь пострадавшим.
«Была организована группа разведки, которая выдвигалась на участки и проводила быструю разведку на оценку опасных факторов, наличие людей живых или мертвых. Эта информация стекалась в штаб отряда, который был также сформирован», – сообщил старший инженер центра химической и радиационной защиты отряда специального назначения «ЗУБР» Роман Белецкий.
Крупные землетрясения и завалы белорусским спасателям уже знакомы. Отряд «ЗУБР» в прошлом году
«В Турции мы показали способность работать по стандартам ИНСАРАГ. Отряд аттестован, отряд тяжелого класса. Мы подтвердили свою способность работать на двух участках одновременно, непрерывно в течении 10 суток в полном автономном режиме», – отметил Андрей Метельский.
«Хочу отметить, что профессионализм нашей команды растет. Я был у истоков формирования нашей, команды международного класса, спасательной команды ИНСАРАГ, ее переаттестации первой, второй», – рассказал начальник центра химической и радиационной защиты отряда специального назначения «ЗУБР» Василий Шалепин.
Высокая квалификация, готовность вылететь в пострадавший регион в течение 10 часов и свободный английский. Это одни из главных критериев оценки поисково-спасательных отрядов. Белорусский отряд «Зубр» впервые прошел аттестацию в 2013 году. И подтверждает ее каждые 5 лет.
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От спасателей требуются высокая квалификация, готовность вылететь в пострадавший регион в течение 10 часов и свободный английский.
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