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Лукашенко: Уничтожены несколько целей над территорией Беларуси
10.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей над Беларусью. По словам президента, они нарушили
Белорусский лидер отметил высокий уровень взаимодействия с российскими войсками ПВО. В данный момент ведется поиск обломков уничтоженных целей.
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