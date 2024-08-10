Лукашенко: Уничтожены несколько целей над территорией Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей над Беларусью. По словам президента, они нарушили государственную границу. Глава государства прокомментировал инцидент перед совещанием по сельхозтематике в Могилевской области, передает телеканал «МИР 24».

«В 19:04 минуты на высоте 1,5 километра и дальности 6,5 километра силами ПВО было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели с Украины. Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем. Первое направление – Смоленск. Но потом они изменили траекторию полета – те, которые над Россией остались, – и направились в район Ярославля. Но были перехвачены уже российскими системами ПВО. Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся», – пояснил Александр Лукашенко.