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Белорусский штангист Евгений Тихонцов выиграл бронзу на Олимпиаде в Париже

10.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорус Евгений Тихонцов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Париже в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 102 килограммов, сообщает «МИР 24».

Тихонцов выполнил два упражнения, в которых по итогу поднял 402 килограмма: 183 – в рывке и 219 – в толчке. Серебро досталось тежелоатлету из Узбекистана Акбару Джураеву (404 кг), а золото завоевал китаец Лю Хуаньхуа (406 кг).

25-летний Тихонцов обладает титулом чемпиона мира 2019 года, кроме того он дважды побеждал на чемпионатах Европы – в 2019-м и 2024 году.

Ранее в Минск после выступления на Играх вернулись белорусские батутисты. Иван Литвинович стал двукратным олимпийским чемпионом, а Виолетта Бордиловская выиграла серебряную медаль.



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Теги: Минск
 
 
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25-летний атлет обладает титулом чемпиона мира, кроме того он дважды побеждал на чемпионатах Европы.
 
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