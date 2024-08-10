Белорусский штангист Евгений Тихонцов выиграл бронзу на Олимпиаде в Париже

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорус Евгений Тихонцов стал бронзовым призером Олимпийских игр в Париже в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 102 килограммов, сообщает «МИР 24».

Тихонцов выполнил два упражнения, в которых по итогу поднял 402 килограмма: 183 – в рывке и 219 – в толчке. Серебро досталось тежелоатлету из Узбекистана Акбару Джураеву (404 кг), а золото завоевал китаец Лю Хуаньхуа (406 кг).

25-летний Тихонцов обладает титулом чемпиона мира 2019 года, кроме того он дважды побеждал на чемпионатах Европы – в 2019-м и 2024 году.