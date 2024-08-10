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Лукашенко поддержал идею создания агрохолдинга в Шклове

10.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поставил задачи перед сельхозпредприятиями Шкловского района. Накануне на совещании в Могилевской области белорусскому лидеру предложили объединить их в агропромышленный холдинг. Торопиться с решением президент не стал, обсуждение продолжили. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Земли в этом регионе плодородные, считаются одними из лучших в стране. При этом показатели урожайности на востоке Беларуси гораздо ниже западных. Президент потребовал исправить ситуацию.

«Отдачу они дают не ту, которую мы должны иметь. Не скажу, что совсем катастрофа. Есть гораздо хуже. Но это половина того, что должно быть. Здесь должно быть идеально. Должна быть высокая культура земледелия и, естественно, отдача от этих земель. И не просто возле дороги, а везде», – подчеркнул глава государства.

Нужно создать систему, которая поднимет сельское хозяйство и экономику всего района на новый уровень, уверен Александр Лукашенко. Основа для глобальной реформы уже есть, в регионе открыли агрохолдинг. Больших финансовых вложений это не потребует, заверил Президент.

«Решение было принято давно о создании здесь холдинга. Тогда мы вам очень сильно помогли. Мы вам построили везде комплексы. Я понимал, что прежде, чем создавать что-то солидное, надо базу создать. Помогли. Сделали. Принял я определенные решения. И я понял, что надо толчок какой-то, чтобы реализовать этот замысел», – отметил Лукашенко.

Крупное местное сельхозпредприятие переходит в Управление делами президента. Эта структура объединяет сотни организаций от промышленных до туристических. К нему добавили еще ряд хозяйств. У каждого свой профиль: в одних упор на животноводство, в других на земледелие и молочную отрасль. В итоге получится полный цикл производства.

«Сейчас все будет замкнуто в одно. И вы должны это произвести, переработать и продать. И вот эту прибыль всю вы должны аккумулировать у себя. Такой замысел. Для того, чтобы сделать лучше, у вас все есть. Поддерживать мы вас будем. Но и спрос будет жесткий. Жизни спокойной у вас не будет. Я думаю, что уже с этого года точно. А может, и с завтрашнего дня», – предупредил Лукашенко.

В холдинге будут свои заводы: по производству комбикормов и молочных продуктов, а также мясокомбинат. Созданы все условия для работы. Остальное зависит от самих сельчан, подытожил белорусский лидер. А после поинтересовался, есть ли к нему вопросы. Но была только просьба:

Как страны ЕАЭС обеспечивают продовольственную безопасность?

«Чтоб немножко изменили в Конституции. Чтоб пожизненно президент у нас баллотировался».

«Я уже публично начинаю говорить всем вам: мы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой. Нет, я не говорю, завтра, послезавтра. Я буду в деревне где-нибудь жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало. Нам еще надо будет немало сделать. Вот мы вместе с вами это сделаем. Потом вы скажете: ну все, иди отдыхай, подрастет молодежь», – ответил президент.

Но расти молодежь должна в мирной стране. И сейчас это главная задача для президента, подчеркнул Лукашенко.

Накануне Александр Лукашенко провел совещание по реформам всей сельхозотрасли. И подчеркнул, что развивать сельское хозяйство в стране начали именно со Шкловского района, малой родины президента.



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Земли в этом регионе плодородные, и показатели урожайности могут быть выше.
 
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