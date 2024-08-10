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Лукашенко поддержал идею создания агрохолдинга в Шклове
10.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко поставил задачи перед сельхозпредприятиями Шкловского района. Накануне на совещании в Могилевской области белорусскому лидеру предложили объединить их в агропромышленный холдинг. Торопиться с решением президент не стал, обсуждение продолжили. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Земли в этом регионе плодородные, считаются одними из лучших в стране. При этом показатели урожайности на востоке Беларуси гораздо ниже западных. Президент потребовал исправить ситуацию.
Нужно создать систему, которая поднимет сельское хозяйство и экономику всего района на новый уровень, уверен Александр Лукашенко. Основа для глобальной реформы уже есть, в регионе открыли агрохолдинг. Больших финансовых вложений это не потребует, заверил Президент.
Крупное местное сельхозпредприятие переходит в Управление делами президента. Эта структура объединяет сотни организаций от промышленных до туристических. К нему добавили еще ряд хозяйств. У каждого свой профиль: в одних упор на животноводство, в других на земледелие и молочную отрасль. В итоге получится полный цикл производства.
В холдинге будут свои заводы: по производству комбикормов и молочных продуктов, а также мясокомбинат. Созданы все условия для работы. Остальное зависит от самих сельчан, подытожил белорусский лидер. А после поинтересовался, есть ли к нему вопросы. Но была только просьба:
«Чтоб немножко изменили в Конституции. Чтоб пожизненно президент у нас баллотировался».
«Я уже публично начинаю говорить всем вам: мы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой. Нет, я не говорю, завтра, послезавтра. Я буду в деревне где-нибудь жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало. Нам еще надо будет немало сделать. Вот мы вместе с вами это сделаем. Потом вы скажете: ну все, иди отдыхай, подрастет молодежь», – ответил президент.
Но расти молодежь должна в мирной стране. И сейчас это главная задача для президента, подчеркнул Лукашенко.
Накануне Александр Лукашенко провел совещание по реформам всей сельхозотрасли. И подчеркнул, что
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Земли в этом регионе плодородные, и показатели урожайности могут быть выше.
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