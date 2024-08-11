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Белорусский тяжелоатлет Тихонцов посвятил медаль Олимпиады-2024 своему сыну
11.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов посвятил медаль своему сыну. Спортсмен
По итогам двух упражнений Евгений набрал 402 килограмма, однако этого хватило только чтобы занять третье место. Золото досталось представителю Китая, серебро – спортсмену из Узбекистана Акбару Джураеву. Его результат на два килограмма больше, чем у Тихонцова.
С победой белорусского атлета поздравил Александр Лукашенко. Всего в Париже выступили 17 спортсменов, они завоевали пять медалей, среди которых одна золотая.
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По итогам двух упражнений Евгений набрал 402 килограмма, этого хватило чтобы занять третье место.
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