Белорусский тяжелоатлет Тихонцов посвятил медаль Олимпиады-2024 своему сыну

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов посвятил медаль своему сыну. Спортсмен завоевал бронзу на Олимпийских играх в Париже. Награду он получил в категории до 102 килограммов, передает телеканал «МИР 24».

По итогам двух упражнений Евгений набрал 402 килограмма, однако этого хватило только чтобы занять третье место. Золото досталось представителю Китая, серебро – спортсмену из Узбекистана Акбару Джураеву. Его результат на два килограмма больше, чем у Тихонцова.

С победой белорусского атлета поздравил Александр Лукашенко. Всего в Париже выступили 17 спортсменов, они завоевали пять медалей, среди которых одна золотая.