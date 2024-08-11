ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусский тяжелоатлет Тихонцов посвятил медаль Олимпиады-2024 своему сыну

11.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов посвятил медаль своему сыну. Спортсмен завоевал бронзу на Олимпийских играх в Париже. Награду он получил в категории до 102 килограммов, передает телеканал «МИР 24».

По итогам двух упражнений Евгений набрал 402 килограмма, однако этого хватило только чтобы занять третье место. Золото досталось представителю Китая, серебро – спортсмену из Узбекистана Акбару Джураеву. Его результат на два килограмма больше, чем у Тихонцова.

С победой белорусского атлета поздравил Александр Лукашенко. Всего в Париже выступили 17 спортсменов, они завоевали пять медалей, среди которых одна золотая.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам двух упражнений Евгений набрал 402 килограмма, этого хватило чтобы занять третье место.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рост взносов в ФСЗН для ИП, обвал фондового рынка и перспективы франшиз в Беларуси: новости бизнеса за 5-11 августа 2024 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.08.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика