Рост взносов в ФСЗН для ИП, обвал фондового рынка и перспективы франшиз в Беларуси: новости бизнеса за 5-11 августа 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Изменения для тех, кто торгует на маркетплейсах, заработок на еде и развлечениях, а также Hamster Kombat. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Минтруда предложило новую систему расчета взносов в ФСЗН для ИП.

Юристы объяснили , что изменилось для тех, кто торгует на маркетплейсах.

Экономика для бизнеса

События на фондовом рынке 5 августа 2024 года, которые сначала вызвали значительную турбулентность, теперь можно рассматривать и анализировать как кейс, а не как срочную новость. Рынок начал стабилизироваться и разворачиваться, поэтому «Про бизнес» попросил эксперта инвестиционной компании «Айгенис» Искандера Луцко проанализировать произошедшее с точки зрения причин, последствий и перспектив.

Полезное для бизнеса

Форс-мажор стал едва ли не нормой за последние годы. Пандемия COVID-19, геополитические конфликты, сумасшедшая лихорадка рынка и появление новых технологий — одни бизнесы подстраиваются под это, другие не выдерживают… «По моему опыту, чаще всего не в состоянии пережить кризис те, кто не смог подготовить к нему свою финансовую модель», — утверждает основатель акселератора Business Booster Александр Высоцкий.

Около года назад «Про бизнес» побывал в гостях у Артура Барабанова, основателя «Panda English School» — одной из крупнейших в стране сети языковых школ для детей. Тогда молодой предприниматель заявил о планах масштабировать бизнес по модели франшизы и анонсировал амбициозную цель — открыть в России и СНГ не менее 100 филиалов. Мы решили вновь встретиться, чтобы узнать, как продвигается реализация масштабной задумки. А также мы пообщались с Ольгой Леонтьевой, председателем ассоциации франчайзеров и франчайзи «Белфранчайзинг», об особенностях франшизы как бизнес-модели и ее перспективах в Беларуси.

Команда Handbox вместе с сервисом UpSales.pro провели исследование об использовании инструментов email-маркетинга, проанализировав работу 50 крупнейших белорусских онлайн-магазинов.

Истории бизнеса

Денис Грицкевич, белорусский криптоблогер и инвестор, рассказал «Про бизнес» о том, почему выбрал криптовалюту, а не классический бизнес, а также о том, как белорусы зарабатывают миллионы на крипте и что ждет Hamster Kombat.

Мы уже говорили с Денисом Богушем, сооснователем проекта «Мета Арена» и известным энтузиастом в области развития белорусского и международного киберспорта. Тогда предприниматель рассказал о взлетах и падениях на своем 20-летнем пути в бизнесе. С тех пор Денис закрыл свой компьютерный клуб и полностью сфокусировался на развитии «Мета Арены», чтобы увеличить ее коммерческую эффективность. После системных изменений за прошедший год команде проекта действительно удалось увеличить выручку на 80% без существенного прироста аудитории , поэтому в ближайших планах — открытие второго филиала еще больших масштабов и выход на рынок Ближнего Востока, который собирается стать мировой столицей киберспорта.

Необычное для бизнеса