|
Рост взносов в ФСЗН для ИП, обвал фондового рынка и перспективы франшиз в Беларуси: новости бизнеса за 5-11 августа 2024 года
11.08.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Изменения для тех, кто торгует на маркетплейсах, заработок на еде и развлечениях, а также Hamster Kombat. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Минтруда
Юристы
Экономика для бизнеса
События на фондовом рынке 5 августа 2024 года, которые сначала вызвали значительную турбулентность, теперь можно рассматривать и анализировать как кейс, а не как срочную новость. Рынок начал стабилизироваться и разворачиваться, поэтому «Про бизнес»
Полезное для бизнеса
Форс-мажор стал едва ли не нормой за последние годы. Пандемия COVID-19, геополитические конфликты, сумасшедшая лихорадка рынка и появление новых технологий — одни бизнесы подстраиваются под это, другие не выдерживают… «По моему опыту, чаще всего не в состоянии пережить кризис те, кто не смог подготовить к нему свою финансовую модель», —
Около года назад «Про бизнес» побывал в гостях у Артура Барабанова, основателя «Panda English School» — одной из крупнейших в стране сети языковых школ для детей. Тогда молодой предприниматель заявил о планах масштабировать бизнес по модели франшизы и анонсировал амбициозную цель — открыть в России и СНГ не менее 100 филиалов. Мы решили
Команда Handbox вместе с сервисом UpSales.pro
Истории бизнеса
Денис Грицкевич, белорусский криптоблогер и инвестор,
Мы уже говорили с Денисом Богушем, сооснователем проекта «Мета Арена» и известным энтузиастом в области развития белорусского и международного киберспорта. Тогда предприниматель рассказал о взлетах и падениях на своем 20-летнем пути в бизнесе. С тех пор Денис закрыл свой компьютерный клуб и полностью сфокусировался на развитии «Мета Арены», чтобы увеличить ее коммерческую эффективность. После системных изменений за прошедший год команде проекта действительно
Необычное для бизнеса
Представьте, что у вас есть возможность решить судьбу целого здания в самом
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост взносов в ФСЗН для ИП, обвал фондового рынка и перспективы франшиз в Беларуси: новости бизнеса за 5-11 августа 2024 года
Изменения для тех, кто торгует на маркетплейсах, заработок на еде и развлечениях, а также Hamster Kombat. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)