Первые партии льна нового урожая поступили на предприятия Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Виктор Драчев/ТАСС

На предприятия Беларуси поступают первые партии льна. В этом году урожай аграриев радует. Из сукна шьют одежду, делают сумки и даже строительные материалы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Бабук.

Механизатор Даниил Борисик в поле до позднего вечера. Сейчас убирает лен, его еще здесь называют северным шелком. Работа щепетильная – нужно делать все быстро и при этом не повредить стебли растений.

«Тут смотря еще какое поле, и ото льна много зависит. Если все ровно, то можно и лен «ложить». А если какие-то там кусты, то трудности есть. И камни, конечно же, если большие есть, тоже трудности», – рассказал механизатор Даниил Борисик.

Собрать, выложить в ленты, высушить и перевернуть. Перед тем как уехать с поля, лен проходит несколько этапов. В этом году погода играет аграриям на руку. Зной и дожди только напитали землю и сделали ее плотной.

«Дожди должны присутствовать для хорошей вылежки, но чтобы не было долгое время, по неделе, по две не было, чтобы равномерно вылежка шла, равномерно просыхала лента, и мы спокойно могли прессовать тресту и свозить», – пояснил директор Слуцкого льнозавода Николай Мисник.

В стране два льнозавода. На одном из них делают ткани. После сортировки из лучшего северного шелка сошьют одежду и аксессуары, а из остатков сделают стройматериалы.