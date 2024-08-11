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Первые партии льна нового урожая поступили на предприятия Беларуси
11.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Виктор Драчев/ТАСС
На предприятия Беларуси поступают первые партии льна. В этом году урожай аграриев радует. Из сукна шьют одежду, делают сумки и даже строительные материалы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Бабук.
Механизатор Даниил Борисик в поле до позднего вечера. Сейчас убирает лен, его еще здесь называют северным шелком. Работа щепетильная – нужно делать все быстро и при этом не повредить стебли растений.
Собрать, выложить в ленты, высушить и перевернуть. Перед тем как уехать с поля, лен проходит несколько этапов. В этом году погода играет аграриям на руку. Зной и дожди только напитали землю и сделали ее плотной.
В стране два льнозавода. На одном из них делают ткани. После сортировки из лучшего северного шелка сошьют одежду и аксессуары, а из остатков сделают стройматериалы.
Аграрии собирают и семена льна. Одну часть посеют, из другой сделают льняное масло. Оно обладает противовоспалительным эффектом, улучшает кожу и волосы. Продукт экспортируют в Китай, Индию, Россию, Казахстан и другие государства.
В этом году льноводы Беларуси уберут более 40 тысяч гектаров северного шелка.
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После сортировки из лучшего северного шелка сошьют одежду и аксессуары, а из остатков сделают стройматериалы.
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