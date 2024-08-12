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Беларусь возглавила Совет министров внутренних дел стран СНГ

12.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь возглавила Совет министров внутренних дел стран СНГ. Председательство перешло на юбилейном, пятидесятом, заседании организации, которое состоялось в Минске, сообщила пресс-служба МВД республики.

Основной задачей организации является обеспечение координации и взаимодействия Министерств внутренних дел стран Содружества в борьбе с преступностью, охране правопорядка и других сферах деятельности. На заседании совета в Минске полномочия председателя главе МВД Беларуси Ивану Кубракову передал министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.

На заседании руководители министерств внутренних дел обсудили совершенствование межгосударственного информационного взаимодействия в сфере борьбы с киберпреступностью, борьбу с незаконной миграцией, сотрудничество в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.



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Теги: Минск
 
 
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Председательство перешло на юбилейном, пятидесятом, заседании организации, которое состоялось в Минске.
 
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