Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь возглавила Совет министров внутренних дел стран СНГ. Председательство перешло на юбилейном, пятидесятом, заседании организации , которое состоялось в Минске, сообщила пресс-служба МВД республики.

Основной задачей организации является обеспечение координации и взаимодействия Министерств внутренних дел стран Содружества в борьбе с преступностью, охране правопорядка и других сферах деятельности. На заседании совета в Минске полномочия председателя главе МВД Беларуси Ивану Кубракову передал министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.

На заседании руководители министерств внутренних дел обсудили совершенствование межгосударственного информационного взаимодействия в сфере борьбы с киберпреступностью, борьбу с незаконной миграцией, сотрудничество в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.