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Беларусь возглавила Совет министров внутренних дел стран СНГ
12.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь возглавила Совет министров внутренних дел стран СНГ.
Основной задачей организации является обеспечение координации и взаимодействия Министерств внутренних дел стран Содружества в борьбе с преступностью, охране правопорядка и других сферах деятельности. На заседании совета в Минске полномочия председателя главе МВД Беларуси Ивану Кубракову передал министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.
На заседании руководители министерств внутренних дел обсудили совершенствование межгосударственного информационного взаимодействия в сфере борьбы с киберпреступностью, борьбу с незаконной миграцией, сотрудничество в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.
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Председательство перешло на юбилейном, пятидесятом, заседании организации, которое состоялось в Минске.
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