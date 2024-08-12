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Лукашенко о новых руководителях в структурах власти: «Вы – президенты в своем районе»

12.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко о новых руководителях в структурах власти: «Вы – президенты в своем районе»
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадровых назначений поручил местным органам власти навести порядок в своих районах.

Президент утвердил шесть кандидатур на руководящие должности в структурах Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Белорусский лидер обратил внимание на полномочия и функции этого звена власти. По мнению Лукашенко, оно недозагружено. Должны быть четкие ориентиры по тактике работы местных управленцев, в том числе и в отношении курирования частных предприятий, которых сейчас в райцентрах появилось много.

«Вы – президенты на этом клочке земли, в своем районе. Вы должны вмешиваться в любые вопросы, если вы видите, что они не так решаются, как должны решаться – если это противоречит той политике, которая проводится в Беларуси. В этом плане мы серьезно поработаем, возможно, выйдем на принятие нормативно-правового акта», – заявил Лукашенко.

Работу по структуре полномочий местных органов власти должны закончить до конца года, подчеркнул президент.



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Президент Беларуси утвердил шесть кандидатур на руководящие должности в структурах Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.
 
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