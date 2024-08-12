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Лукашенко о новых руководителях в структурах власти: «Вы – президенты в своем районе»
12.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент утвердил шесть кандидатур на руководящие должности в структурах Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Белорусский лидер обратил внимание на полномочия и функции этого звена власти. По мнению Лукашенко, оно недозагружено. Должны быть четкие ориентиры по тактике работы местных управленцев, в том числе и в отношении курирования частных предприятий, которых сейчас в райцентрах появилось много.
Работу по структуре полномочий местных органов власти должны закончить до конца года, подчеркнул президент.
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Президент Беларуси утвердил шесть кандидатур на руководящие должности в структурах Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.
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