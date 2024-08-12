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Минское «Динамо» и ташкентский «Пахтакор» сыграли матч памяти: 45 лет прошло после трагической авиакатастрофы с футболистами

12.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел матч памяти. На поле вышли минское «Динамо» и «Пахтакор». Игра состоялась в честь погибших 45 лет назад в авиакатастрофе футболистов ташкентского клуба. Тогда в небе столкнулись два самолета. На одном из них среди пассажиров были 17 игроков и членов тренерского штаба клуба «Пахтакор» из Ташкента, которые летели в столицу Белорусской ССР на очередной матч первенства Союза, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Первый гол забивает «Динамо», «Пахтакор» отыгрывается. В составе и молодежь, и ветераны. Четыре игрока ташкентской команды не полетели на матч 45 лет назад. Так из-за травмы тогда выбыл Ахмад Убайдуллаев. Сегодня он в строю.

«Секрет «Пахтакора»? Я думаю, в то время была самоотдача, техника и дружные ребята были. Они каждый за каждого стеной стояли. У нас очень молодая была команда, сплоченная команда, гроза авторитетов всегда считалась», – рассказал ветеран команды «Пахтакор», игрок состава 1979 года Ахмад Убайдуллаев.

Владимир Курнев в день трагедии ждал футболистов в Минске. Состав ташкентской команды знал наизусть. За свою карьеру выходил на поле за оба коллектива.

«Я полтора года играл за ташкентский «Пахтакор» вот именно с этими ребятами, которые к нам летели, поэтому я эту команду знал прекрасно. Команда была очень хорошая, играющая», – отметил ветеран команды «Динамо» (Минск), игрок состава 1979 года Владимир Курнев.

Вдова погибшего футболиста Владимира Федорова приехала на игру вместе с внучкой и дочкой. Ей в день трагедии было всего семь месяцев. Нападающий был одним из лидеров узбекской команды. Высокая скорость и поставленный удар отмечали все специалисты.

«Наше семейное несчастье. Я даже не могла и мечтать, что этот матч, матч дружбы, матч памяти состоится через 45 лет», – призналась вдова игрока «Пахтакора» Владимира Федорова Светлана.

Посмотреть на этот исторический матч на стадион пришли больше трех тысяч зрителей. Специально к этой игре воссоздали оригинальную форму команд советского периода. В память о футболистах ветеранам и зрителям показали фильм о команде-легенде.

В память о трагедии ташкентского клуба каждый год матчи памяти проходят в разных городах. В том числе на родине погибших футболистов.



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Теги: Минск
 
 
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Специально к этой игре воссоздали оригинальную форму команд советского периода, зрителям показали фильм о команде-легенде.
 
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