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Минское «Динамо» и ташкентский «Пахтакор» сыграли матч памяти: 45 лет прошло после трагической авиакатастрофы с футболистами
12.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошел матч памяти. На поле вышли минское «Динамо» и «Пахтакор». Игра состоялась в честь
Первый гол забивает «Динамо», «Пахтакор» отыгрывается. В составе и молодежь, и ветераны. Четыре игрока ташкентской команды
Владимир Курнев в день трагедии ждал футболистов в Минске. Состав ташкентской команды знал наизусть. За свою карьеру выходил на поле за оба коллектива.
Вдова погибшего футболиста Владимира Федорова приехала на игру вместе с внучкой и дочкой. Ей в день трагедии было всего семь месяцев. Нападающий был одним из лидеров узбекской команды. Высокая скорость и поставленный удар отмечали все специалисты.
Посмотреть на этот исторический матч на стадион пришли больше трех тысяч зрителей. Специально к этой игре воссоздали оригинальную форму команд советского периода. В память о футболистах ветеранам и зрителям показали фильм о команде-легенде.
В память о трагедии ташкентского клуба каждый год матчи памяти проходят в разных городах. В том числе на родине погибших футболистов.
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Минское «Динамо» и ташкентский «Пахтакор» сыграли матч памяти: 45 лет прошло после трагической авиакатастрофы с футболистами
Специально к этой игре воссоздали оригинальную форму команд советского периода, зрителям показали фильм о команде-легенде.
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