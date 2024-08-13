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Лукашенко провел кадровые перестановки и назначил руководителей предприятий
13.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси новые управленцы. Александр Лукашенко провел
Бывший вице-премьер Петр Пархомчик отправляется в качестве губернатора в Брестскую область. Регион непростой, отметил президент. По сельскому хозяйству лидирует, а вот в промышленной сфере есть проблемы. На предыдущей должности Пархомчик курировал именно это направление, чем белорусский лидер и объяснил свое кадровое решение.
Отвечать за промышленную сферу в масштабах всей страны будет экс-глава Минэнергетики Виктор Каранкевич. Теперь он первый заместитель премьер-министра. А ведомство возглавил уже бывший гендиректор государственного объединения по топливу и газификации.
Также среди назначений – руководители местной вертикали власти и белорусской железной дороги.
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Ведомство возглавил уже бывший гендиректор государственного объединения по топливу и газификации.
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