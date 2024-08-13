Лукашенко провел кадровые перестановки и назначил руководителей предприятий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси новые управленцы. Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в правительстве и регионах, а также назначил руководителей крупных предприятий, передает телеканал «МИР 24».

Бывший вице-премьер Петр Пархомчик отправляется в качестве губернатора в Брестскую область. Регион непростой, отметил президент. По сельскому хозяйству лидирует, а вот в промышленной сфере есть проблемы. На предыдущей должности Пархомчик курировал именно это направление, чем белорусский лидер и объяснил свое кадровое решение.

«Ты все собирался куда-то уехать на отдых, а тут оказывается, в самое горячее место. Нам надо серьезно в Брестской области поработать с промышленностью. Ты хорошо знаешь промышленность в стране, лучше чем кто-либо, поэтому я очень надеюсь, что мы забудем о всяких разговорах, о проблемах с промышленностью», – поделился президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Отвечать за промышленную сферу в масштабах всей страны будет экс-глава Минэнергетики Виктор Каранкевич. Теперь он первый заместитель премьер-министра. А ведомство возглавил уже бывший гендиректор государственного объединения по топливу и газификации.

«Я только боюсь, Виктор Михайлович, что вы там из-за характера такого аккуратного и по молодости как-то осторожничать начнете в самом начале, но вы должны понимать, что спокойной жизни не будет. Промышленность – это основа страны и экономики. Она должна давать результат. Что касается Министерства энергетики, там предостаточно работы, особенно сейчас, и на перспективу, будем не будем строить атомную станцию новую и что касается вообще наведения порядка там» – сообщил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Также среди назначений – руководители местной вертикали власти и белорусской железной дороги.