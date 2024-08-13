Белорусские шахматисты выиграли все золото первенства мира в Ташкенте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские шахматисты-юниоры выиграли все золотые медали первенства мира в Ташкенте. В чем секрет победной партии, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

На двуцветном поле с резными фигурами Александра Тарасенко чувствует себя уверенно. Стаж игры в шахматы почти 14 лет. На родину, в Беларусь, с чемпионата мира привезла две золотые медали. В блице обеспечила себе первое место даже за тур до финиша.

«Я подходила к этой партии очень серьезно. Уже понимала, что ничья дает мне первое место. И позиция там была такая, что у меня хороший большой перевес, но соперница предложила ничью, и я решила зафиксировать первое место», – проинформировала двукратная чемпионка мира по шахматам Александра Тарасенко.

Еще одно золото уже в рапиде у Максима Царука. Турнир подарил ему массу эмоций, особенно финал, где он играл с действующим чемпионом мира среди юниоров по классике из Казахстана.

«Безусловно, он был очень заряжен еще и еще брать титулы, помимо классического, дополнять и быстрым, и блицем, но что хорошо, что я смог оторваться и у меня была выгодная ничья. К счастью, я все сделал правильно, всю партию держал под контролем и добился этой ничьи и стал чемпионом», – поделился чемпион мира по шахматам Максим Царук.

На этом чемпионате мира белорусы взяли все первые места. Бонусом станет денежная премия. Тренер сборной отмечает, уровень шахмат ежегодно растет во всем мире.

«Молодая узбекская сборная, все были спортсмены моложе 20 лет. Они выиграли шахматную олимпиаду, поэтому сейчас у них огромный подъем, также, как и казахстанские спортсмены. Были спортсмены из Индии, из Америки так что конкуренция была достаточно серьезная», – уточнил тренер-преподаватель республиканского центра олимпийкой подготовки по шахматам и шашкам Юрий Тихонов.

В Беларуси сейчас шахматный бум. В центре олимпийской подготовки – аншлаг. Берут только самых усидчивых и старательных.

«Проводим определенное тестирование, потому что дети, в свою очередь, они тоже делятся. Кто-то тянется к гуманитарным предметам, наукам, кто-то тянется к точным наукам, но вот те, кто тянутся к точным, – это наши дети», – сообщил директор республиканского центра олимпийкой подготовки по шахматам и шашкам Сергей Корчинский.

Факультативы по шахматам есть почти в каждой школе страны. Даже без спортивных побед он развивает в детях логику и тактику. Это и нравится родителям.