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Белорусские шахматисты выиграли все золото первенства мира в Ташкенте
13.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские шахматисты-юниоры выиграли все золотые медали первенства мира в Ташкенте. В чем секрет победной партии, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
На двуцветном поле с резными фигурами Александра Тарасенко чувствует себя уверенно. Стаж игры в шахматы почти 14 лет. На родину, в Беларусь, с чемпионата мира привезла две золотые медали. В блице обеспечила себе первое место даже за тур до финиша.
Еще одно золото уже в рапиде у Максима Царука. Турнир подарил ему массу эмоций, особенно финал, где он играл с действующим чемпионом мира среди юниоров по классике из Казахстана.
На этом чемпионате мира белорусы взяли все первые места. Бонусом станет денежная премия. Тренер сборной отмечает, уровень шахмат ежегодно растет во всем мире.
В Беларуси сейчас шахматный бум. В центре олимпийской подготовки – аншлаг. Берут только самых усидчивых и старательных.
Факультативы по шахматам есть почти в каждой школе страны. Даже без спортивных побед он развивает в детях логику и тактику. Это и нравится родителям.
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Факультативы по шахматам есть почти в каждой школе страны. Даже без спортивных побед он развивает в детях логику и тактику.
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