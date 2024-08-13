И польза, и заработок: школьники и студенты Беларуси подключились к уборочной кампании

«Скоро уже начало учебы – 1 сентября. Уже второй курс, денежки нужны – буду их тратить на подготовку к обучению. У нас добавится второй иностранный язык. Я собираюсь изучать новый язык – китайский, поэтому, возможно, буду ходить на дополнительные курсы», – отметила Сафронова.

София – капитан студенческого отряда. Под ее руководством – девять человек. Это и студенты, и школьники.

«Если мы где-то подметаем, то ребятам помладше даем метелки, потому что мести легче. А сами – за коляски, за шуфли. Уже более тяжелую работу выполняем самостоятельно», – объяснил студент лесотехнического колледжа Иван Михалевич.

Ивана на работу привел отец. Теперь вместе трудятся в одном колхозе. Семья многодетная, и свои летние зарплаты потратит на подарок.

«Какая-то копейка для себя. Я в этом году хочу заработать и подарить маме новый телефон», – рассказал полевод Иван Михалевич.

Предлагают работу в хозяйстве для школьников и студентов на все лето. Есть два варианта: прийти на подработку на несколько месяцев или в студенческий отряд. Он длится всего две недели, но условия более привлекательные.

«Когда человек пришел на работу, у него есть удержание 13%. Это подоходный налог плюс 1% пенсионный. Если же детки работают в студенческом отряде, то их удержание составляет только 4%. Поэтому естественно детям выгоднее», – объяснила председатель первичной профсоюзной организации «Агрофирма «Лучники» Виктория Ходорович.

Берут в помощь в хозяйство с 14 лет. Вакансий для юных специалистов две. Сейчас востребованы полеводы. Они помогают в благоустройстве территорий и на зерносушильных комплексах.

Подключились к уборочной и специалисты из других сфер. Так, Никита Серяков ради помощи в уборочной взял отпуск на основной работе. Отпустили. И младший участковый инспектор милиции сел за комбайн. С техникой знаком с детства. К работе на земле приучил дедушка.

«Работа на комбайне требует особого внимания. Очень много механизмов, за которыми нужно смотреть, ремонтировать. Это довольно тяжело. Зачастую приходится работать от зари до зари», – рассказал младший участковый инспектор милиции Климовичского РОВД. Никита Серяков.

Аграрии республики с учетом рапса собрали более семи миллионов тонн зерна, а планируют – более 10. В лидерах на хлебной Ниве: Минская, Гродненская и Брестская области.