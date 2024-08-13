|
И польза, и заработок: школьники и студенты Беларуси подключились к уборочной кампании
13.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Школьники и студенты Беларуси подключились к уборочной кампании – работают вместе со специалистами. Для юных активистов это и способ заработать в летние каникулы, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
«Довольно хорошо сжигаются калории, потому что все-таки работа энергозатратная, и приходится двигаться всем телом», – рассказала капитан студенческого отряда София Сафронова.
«Скоро уже начало учебы – 1 сентября. Уже второй курс, денежки нужны – буду их тратить на подготовку к обучению. У нас добавится второй иностранный язык. Я собираюсь изучать новый язык – китайский, поэтому, возможно, буду ходить на дополнительные курсы», – отметила Сафронова.
София – капитан студенческого отряда. Под ее руководством – девять человек. Это и студенты, и школьники.
Ивана на работу привел отец. Теперь вместе трудятся в одном колхозе. Семья многодетная, и свои летние зарплаты потратит на подарок.
Предлагают работу в хозяйстве для школьников и студентов на все лето. Есть два варианта: прийти на подработку на несколько месяцев или в студенческий отряд. Он длится всего две недели, но условия более привлекательные.
Берут в помощь в хозяйство с 14 лет. Вакансий для юных специалистов две. Сейчас востребованы полеводы. Они помогают в благоустройстве территорий и на зерносушильных комплексах.
Подключились к уборочной и специалисты из других сфер. Так, Никита Серяков ради помощи в уборочной взял отпуск на основной работе. Отпустили. И младший участковый инспектор милиции сел за комбайн. С техникой знаком с детства. К работе на земле приучил дедушка.
Аграрии республики с учетом рапса собрали более семи миллионов тонн зерна, а планируют – более 10. В лидерах на хлебной Ниве: Минская, Гродненская и Брестская области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для учащихся есть два варианта: прийти на подработку на несколько месяцев или вступить в студенческий отряд. Он длится всего две недели, но условия более...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)