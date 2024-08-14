ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нового вице-премьера Беларуси представили руководителям ведомств и концернов страны

14.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нового вице-премьера Беларуси представили руководителям ведомств и концернов страны
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представил руководителям ведомств и концернов Беларуси нового вице-премьера. Им стал Виктор Каранкевич. Его опыт в управлении Министерством энергетики поможет развивать и другие сферы промышленности страны, отметил глава правительства.

«Перед нами, перед белорусской промышленностью стоят масштабные задачи, которые определены президентом страны. Очень важна ваша экономическая подготовка и экспертиза, потому что здесь много таких вопросов, когда надо решать проблемы в работе конкретных предприятий, находить решения», – отметил Роман Головченко.

У вице-премьера есть практика в реализации значимых для Беларуси проектов. Например, по строительству БелАЭС, модернизации энергетических объектов страны.

«Основная задача – это дальнейшая реализация инвестиционных проектов, модернизация основных производственных фондов. Это и вопросы импортозамещения,внедрение современного оборудования, повышение эффективности работы предприятий. Но и вопросы качества. Это основная задача, которая была поставлена. Белорусская продукция должна быть востребована», – заявил в свою очередь заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич.

Накануне президент республики Александр Лукашенко во время назначения Виктора Каранкевича призвал его не осторожничать. Промышленность – это основа страны и ее экономики. Она должна давать результат, отметил глава государства. Президент Беларуси напомнил, что за вице-премьером остается задача по устранению последствий стихии. Июльский ураган немало навредил энергосетям.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отметил глава правительства Роман Головченко, опыт в управлении Министерством энергетики поможет Виктору Каранкевичу развивать и другие сферы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бронзовый призер Олимпиады Евгений Тихонцов вернулся в Беларусь и поделился планами на будущее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.08.2024
Mir24.TV Belarus
14.08.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика