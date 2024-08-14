Нового вице-премьера Беларуси представили руководителям ведомств и концернов страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представил руководителям ведомств и концернов Беларуси нового вице-премьера. Им стал Виктор Каранкевич. Его опыт в управлении Министерством энергетики поможет развивать и другие сферы промышленности страны, отметил глава правительства.

«Перед нами, перед белорусской промышленностью стоят масштабные задачи, которые определены президентом страны. Очень важна ваша экономическая подготовка и экспертиза, потому что здесь много таких вопросов, когда надо решать проблемы в работе конкретных предприятий, находить решения», – отметил Роман Головченко.

У вице-премьера есть практика в реализации значимых для Беларуси проектов. Например, по строительству БелАЭС, модернизации энергетических объектов страны.

«Основная задача – это дальнейшая реализация инвестиционных проектов, модернизация основных производственных фондов. Это и вопросы импортозамещения,внедрение современного оборудования, повышение эффективности работы предприятий. Но и вопросы качества. Это основная задача, которая была поставлена. Белорусская продукция должна быть востребована», – заявил в свою очередь заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич.