|
Нового вице-премьера Беларуси представили руководителям ведомств и концернов страны
14.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представил руководителям ведомств и концернов Беларуси нового вице-премьера. Им стал Виктор Каранкевич. Его опыт в управлении Министерством энергетики поможет развивать и другие сферы промышленности страны, отметил глава правительства.
У вице-премьера есть практика в реализации значимых для Беларуси проектов. Например, по строительству БелАЭС, модернизации энергетических объектов страны.
Накануне
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отметил глава правительства Роман Головченко, опыт в управлении Министерством энергетики поможет Виктору Каранкевичу развивать и другие сферы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)