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Бесплатные консультации по привлечению инвестиций в бизнес

14.08.2024 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Новый сервис «Про бизнес — Инвестиции» запустил коллаборацию с основателем компании «Lemon Invest» Сергеем Мисяченко. До конца 2024 года он будет проводить бесплатные консультации по привлечению инвестиций для тех бизнесов, которые опубликуют свои объявления о поиске финансирования и покажутся Сергею наиболее интересными. «Инвесторы — это не просто люди с деньгами, а партнеры, которые могут помочь вашему бизнесу расти», — уверен Сергей. Он прекрасно знает все подводные камни и нюансы, потому что сам пять раз привлекал в свой бизнес финансирование (в том числе от международных институтов).

Чтобы получить возможность встречи с экспертом, вам нужно:

  • сформировать предложение для потенциальных инвесторов (при этом проект может быть в любой стадии развития — от идеи до работающего бизнеса; главное, чтобы было четкое понимание для чего нужны инвестиции);
  • зарегистрироваться в сервисе «Про бизнес — Инвестиции» и опубликовать объявление со своим предложением;
  • написать в наш чат-бот в Телеграм с пометкой «Консультация по инвестициям» и ссылкой на опубликованное объявление.

Сергей Мисяченко будет отбирать наиболее интересные и перспективные проекты, а мы — приглашать фаундеров таких бизнесов на встречу.

Консультации будут проходить до конца 2024 года. Там вы сможете получить ответы на свои вопросы и поймете, на что нужно обращать внимание в первую очередь при поиске инвестиций. Эксперт раскроет 5 тематических блоков:

1. Какие есть типы инвесторов.

2. Как правильно искать инвесторов.

3. Как подготовиться к встрече с инвесторами.

4. Как вести коммуникацию, чтобы тебя поняли.

5. Какие юридические аспекты важны в привлечении инвестиций.

В конце вы сможете задать Сергею Мисяченко любые вопросы по вашему проекту.

Ждем вас! Будет развивать белорусский бизнес вместе!

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Новый сервис «Про бизнес - Инвестиции» запустил коллаборацию с основателем компании «Lemon Invest» Сергеем Мисяченко. До конца 2024 года он будет проводить бесплатные...
 
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