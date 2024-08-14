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Бесплатные консультации по привлечению инвестиций в бизнес
14.08.2024 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Новый сервис
Чтобы получить возможность встречи с экспертом, вам нужно:
Сергей Мисяченко будет отбирать наиболее интересные и перспективные проекты, а мы — приглашать фаундеров таких бизнесов на встречу.
Консультации будут проходить до конца 2024 года. Там вы сможете получить ответы на свои вопросы и поймете, на что нужно обращать внимание в первую очередь при поиске инвестиций. Эксперт раскроет 5 тематических блоков:
1. Какие есть типы инвесторов.
2. Как правильно искать инвесторов.
3. Как подготовиться к встрече с инвесторами.
4. Как вести коммуникацию, чтобы тебя поняли.
5. Какие юридические аспекты важны в привлечении инвестиций.
В конце вы сможете задать Сергею Мисяченко любые вопросы по вашему проекту.
Ждем вас! Будет развивать белорусский бизнес вместе!
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