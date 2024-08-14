Погода в СНГ: дожди, шквал и град обрушились на большую часть Казахстана, жара вернулась в Беларусь

Жара вернулась в Беларусь. На термометрах до плюс 28. На большей территории страны дождей не будет. Лишь в некоторых областях жителям понадобятся зонтики. А вот любители охоты рады любой погоде. В стране открылся сезон добычи водоплавающей и болотной дичи. Делать это разрешено в светлое время суток. Следующими в календаре охотника будут рябчик, серая куропатка и канадская казарка. Их разрешат добывать в сентябре. В целом сезон охоты на пернатую дичь продлится до 8 декабря.

Армения

В Ереване на градусниках плюс 34. Солнечная идиллия и в регионах. Любители прогулок на воде едут на Азатское водохранилище. Его называют «голубой жемчужиной» Армении. Здесь можно покататься на сапборде и спокойно полежать прямо посередине водоема, не волнуясь о течении. Водохранилище находится на высоте 1050 метров над уровнем моря.

Кыргызстан

В Кыргызстане много солнца и жарко. В Бишкеке плюс 37, без осадков. Сухо и в Чуйской области. Короткие дожди очень нужны местным фермерам. Ведь на полях поспевает второй урожай малины. Для сладости и быстрого созревания ягоде необходимы свет и влага.