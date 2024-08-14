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Погода в СНГ: дожди, шквал и град обрушились на большую часть Казахстана, жара вернулась в Беларусь

14.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: дожди, шквал и град обрушились на большую часть Казахстана, жара вернулась в Беларусь
 Фото: МТРК «Мир»

Москвичи почувствуют холодное дыхание осени. В ночь на четверг столбики термометров упадут до плюс восьми, будет дуть северо-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. А пока в российской столице плюс 22 и ни капли дождя. О погоде в других городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане у погоды испортилось настроение. На большей части республики – дожди, шквал и град. На юге резкий ветер и пыльная буря. Но ненастью не удается смыть тепло. В Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, на западе, в пустынных районах Туркестанской области сильная жара. Жители регионов ищут прохладу на водоемах. Спасатели напоминают отдыхающим правила безопасности на воде и мониторят места, где купание запрещено. По данным МЧС, с начала сезона в республике утонули 70 человек.

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Беларусь

Жара вернулась в Беларусь. На термометрах до плюс 28. На большей территории страны дождей не будет. Лишь в некоторых областях жителям понадобятся зонтики. А вот любители охоты рады любой погоде. В стране открылся сезон добычи водоплавающей и болотной дичи. Делать это разрешено в светлое время суток. Следующими в календаре охотника будут рябчик, серая куропатка и канадская казарка. Их разрешат добывать в сентябре. В целом сезон охоты на пернатую дичь продлится до 8 декабря.

Армения

В Ереване на градусниках плюс 34. Солнечная идиллия и в регионах. Любители прогулок на воде едут на Азатское водохранилище. Его называют «голубой жемчужиной» Армении. Здесь можно покататься на сапборде и спокойно полежать прямо посередине водоема, не волнуясь о течении. Водохранилище находится на высоте 1050 метров над уровнем моря.

Кыргызстан

В Кыргызстане много солнца и жарко. В Бишкеке плюс 37, без осадков. Сухо и в Чуйской области. Короткие дожди очень нужны местным фермерам. Ведь на полях поспевает второй урожай малины. Для сладости и быстрого созревания ягоде необходимы свет и влага.



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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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