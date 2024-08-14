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Единый портал электронных услуг Беларуси расширил свои возможности. На сервисе появится еще 80 услуг

14.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси расширили возможности портала «Е-Паслуга». Это единая онлайн-площадка для заказа и получения государственных услуг. В месяц на платформе проводят 11,5 млн операций, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Быстро оформить справки для школы или кредит. Благодаря порталу «Е-Паслуга» многие операции можно совершить, не выходя из дома. Не нужно собирать бумажные документы. Онлайн делаешь запрос – онлайн получаешь ответ.

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Портал «Е-Паслуга» развивает принцип электронного правительства, как и подобные аналоги площадок электронных услуг, например, в России и Казахстане. На «Е-Паслугу» обращаются за получением справок, выписок, сведений, лицензий и свидетельств. Сегодня на площадке Единого портала электронных услуг Беларуси представлено 579 государственных сервисов. В этом году появится еще 80.

«Например, процедура по регистрации граждан по месту жительства либо по снятию с учета, по регистрации транспортных средств и снятию их с учета. Одна из наиболее востребованных процедур – постановка на очередь в дошкольные учреждения детей», – заявила начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Караневич.

Наиболее востребованы услуги, по которым можно получить сведения о себе: размер пенсии, какие пособия начислены, суммы отчислений в фонд соцзащиты. Юридические лица активно пользуются передачей в электронном виде документов в таможню, чтобы ускорить прохождение границы. Одна из новинок – получение электронной контрольной марки для дезинфекции транспортных средств. Чтобы сделать онлайн-сервисы еще доступнее, создали мобильное приложение.

«Обеспечивает полностью защиту передаваемых сведений гражданина в процессе аутентификации и авторизации. В последующем у нас планируется расширение количества способов аутентификации на мобильных устройствах. Появится и облачная ЭЦП, и биометрическая идентификации», – отметил заместитель директора по информационным технологиям Национального центра электронных услуг Егор Воронов.

Автомобилисты все чаще через онлайн-портал собирают информацию о будущей покупке: узнают пробег и историю авто – был ли в такси, в залоге, в ДТП. Портал «Е-Паслуга» разгружает и организации. Его услугами активно пользуются страховые компании, банки, клиники, а также образовательные центры. Спрос на оказание электронных услуг растет. За 2022 год было оказано 76 млн услуг. В 2023-м – около 127 млн услуг.



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В месяц на платформе проводят 11,5 млн операций. Многие из них можно совершить, не выходя из дома – не нужно собирать бумажные документы.
 
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