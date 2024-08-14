Единый портал электронных услуг Беларуси расширил свои возможности. На сервисе появится еще 80 услуг

«Например, процедура по регистрации граждан по месту жительства либо по снятию с учета, по регистрации транспортных средств и снятию их с учета. Одна из наиболее востребованных процедур – постановка на очередь в дошкольные учреждения детей», – заявила начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Караневич.

Наиболее востребованы услуги, по которым можно получить сведения о себе: размер пенсии, какие пособия начислены, суммы отчислений в фонд соцзащиты. Юридические лица активно пользуются передачей в электронном виде документов в таможню, чтобы ускорить прохождение границы. Одна из новинок – получение электронной контрольной марки для дезинфекции транспортных средств. Чтобы сделать онлайн-сервисы еще доступнее, создали мобильное приложение.

«Обеспечивает полностью защиту передаваемых сведений гражданина в процессе аутентификации и авторизации. В последующем у нас планируется расширение количества способов аутентификации на мобильных устройствах. Появится и облачная ЭЦП, и биометрическая идентификации», – отметил заместитель директора по информационным технологиям Национального центра электронных услуг Егор Воронов.

Автомобилисты все чаще через онлайн-портал собирают информацию о будущей покупке: узнают пробег и историю авто – был ли в такси, в залоге, в ДТП. Портал «Е-Паслуга» разгружает и организации. Его услугами активно пользуются страховые компании, банки, клиники, а также образовательные центры. Спрос на оказание электронных услуг растет. За 2022 год было оказано 76 млн услуг. В 2023-м – около 127 млн услуг.