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Дворец независимости в Минске распахнул свои двери. Резиденцию президента Беларуси посетили строители и производственники
15.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дворец независимости в Минске принимает гостей. На экскурсию в официальную резиденцию белорусского президента пришли работники строительной отрасли и производственники, собирающие электротранспорт.
Рабочее место белорусского лидера – настоящий музей национального искусства. В архитектуре – народные мотивы, в оформлении отражены современные этапы развития страны. Здесь можно увидеть памятные фотографии, уникальные картины, подарки от глав зарубежных государств.
«Очень сильно подчеркнут классический стиль, мне это очень нравится. Я сама люблю такой стиль – у меня восхищение. Большая гордость от слуцких поясов, так как я сама со Слуцка, поэтому для меня это большая гордость – очень приятно видеть их», – рассказала монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов завода по производству электротранспорта Анастасия Дубовик.
На экскурсию по залам дворца приглашают самых активных и выдающихся работников республики. За прошлый год Дворец независимости в Минске посетили больше 10 тысяч гостей.
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Дворец независимости в Минске распахнул свои двери. Резиденцию президента Беларуси посетили строители и производственники
Рабочее место белорусского лидера – настоящий музей национального искусства. В архитектуре – народные мотивы, в оформлении отражены современные этапы развития...
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