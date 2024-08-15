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​​​​​​​Дворец независимости в Минске распахнул свои двери. Резиденцию президента Беларуси посетили строители и производственники

15.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дворец независимости в Минске принимает гостей. На экскурсию в официальную резиденцию белорусского президента пришли работники строительной отрасли и производственники, собирающие электротранспорт.

Рабочее место белорусского лидера – настоящий музей национального искусства. В архитектуре – народные мотивы, в оформлении отражены современные этапы развития страны. Здесь можно увидеть памятные фотографии, уникальные картины, подарки от глав зарубежных государств.

«Снаружи он величественно красив, а внутри поражает своим великолепием. Мы очень воодушевлены, это действительно очень красиво, впечатляюще. И самое главное, что все это выполнено руками белорусских мастеров», – поделилась впечатлениями заместитель гендиректора по идеологической, социальной работе и управлению персоналом завода по производству электротранспорта Ирина Везицкая.

«Очень сильно подчеркнут классический стиль, мне это очень нравится. Я сама люблю такой стиль – у меня восхищение. Большая гордость от слуцких поясов, так как я сама со Слуцка, поэтому для меня это большая гордость – очень приятно видеть их», – рассказала монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов завода по производству электротранспорта Анастасия Дубовик.

На экскурсию по залам дворца приглашают самых активных и выдающихся работников республики. За прошлый год Дворец независимости в Минске посетили больше 10 тысяч гостей.



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Теги: Минск
 
 
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Рабочее место белорусского лидера – настоящий музей национального искусства. В архитектуре – народные мотивы, в оформлении отражены современные этапы развития...
 
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