​​​​​​​Дворец независимости в Минске распахнул свои двери. Резиденцию президента Беларуси посетили строители и производственники

«Очень сильно подчеркнут классический стиль, мне это очень нравится. Я сама люблю такой стиль – у меня восхищение. Большая гордость от слуцких поясов, так как я сама со Слуцка, поэтому для меня это большая гордость – очень приятно видеть их», – рассказала монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов завода по производству электротранспорта Анастасия Дубовик.

На экскурсию по залам дворца приглашают самых активных и выдающихся работников республики. За прошлый год Дворец независимости в Минске посетили больше 10 тысяч гостей.