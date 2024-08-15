«У нас только один конкурент, и его можно легко „подвинуть“». Какие бизнесы и зачем ищут инвестиции в Беларуси

Источник материала: ProBusiness

Для развития любому бизнесу нужны постоянные инвестиции. Они могут понадобиться, как на старте проекта, так и во время активного роста, потому что помогают фаундерам стабильно работать и масштабироваться, не вынимая «оборотку» из бизнеса. Десятки компаний уже ищут деньги с помощью нового сервиса «Про бизнес — Инвестиции» . Собрали для вас несколько интересных проектов, в которые можно вложиться.

Классифайд товаров и услуг

Сумма инвестиций: 80 тысяч белорусских рублей (примерно $ 24,5 тысячи)

Площадка объявлений Anika.by — это работающий классифайд для товаров и услуг. Как утверждается в заявке на инвестиции , «проект сейчас работает в Беларуси, но его можно масштабировать на все простраство с русскоговорящим населением и не только».

Ищут «идейного и креативного человека или просто инвестора для реализации возможности „вдохнуть новую жизнь“ в данный сервис». Автор объявления «убежден, что в данной сфере присутсвует один монополист, который у всех на слуху, и его можно легко „подвинуть“ за счет предоставления более широкого спектра услуг по более приемлемой стоимости для пользователей».

Образовательный проект в сфере дизайна

Сумма инвестиций: 175 тысяч белорусских рублей (примерно $ 53,5 тысячи)

Академия REDESIGN — это комплексное образование в сфере дизайна для детей, подростков и взрослых. В Минске обучается более 500 студентов. «Отработаны и сформированы бизнес процессы по учебному процессу, маркетингу и продажам, финансам, персоналу, — утверждает автор объявления . — Апробированы и подтверждены в реальном режиме бизнес-процессы по запуску, включая календарный план и план финансовых потоков. Рентабельность в учебные месяцы — 30−35%».





Компания ищет инвестиции для запуска филиалов Академии в областных городах Беларуси.

Строительство нового цеха по деревообработке в Жодино

Сумма инвестиций: 800 тысяч белорусских рублей (примерно $ 244,5 тысячи)

Производственная компания, которая занимается деревообработкой, ищет финансирование для запуска нового цеха в Жодино.

Владельцы бизнеса утверждают в объявлении , что также возможно участие в проекте с частью суммы. При этом предлагают вот такие условия инвестирования:

Доходность на год составляет 35% годовых. Выплата процентов ежеквартально, тело — разово в конце года.

Доходность на 2 года составляет 35% годовых. Выплата процентов ежеквартально, тело — ежеквартально со второго года.

Доходность на 3 года составляет 40% годовых. Выплата процентов ежеквартально, тело — ежеквартально со второго или третьего года.

Общая прибыль на всю вложенную сумму, как говорится в объвлении, может достигать 120% за 3 года.

Деньги пойдут на расширение производства и организацию новой линии в Жодино:

— Часть оборудования уже приобретена и установлена. Необходимо привлечь всего около 650 тысяч рублей на доукомплектование линии и закупку первой партии древесины. Цех будет выпускать заготовки для поддонов. Производство такого типа позволяет перерабатывать большой объем продукции без перенастройки станков. Сырье в избытке имеется в лесхозах, что обеспечивает бесперебойность производства. Производственные мощности позволяют перерабатывать около 2500 кубометров древесины и превращать их в 850 кубометров готовой продукции в месяц, — пишут собственники компании.





Сервис для автоматизации контекстной рекламы

Сумма инвестиций: 100 тысяч белорусских рублей (примерно $ 30,6 тысячи)

Рекламный автопилот — это сервис, который позволяет в автоматическом режиме снижать стоимость заявки и увеличивать количество заказов из контекстной рекламы.

«Сервис разработан на основе алгоритма, и делает самую долгую ручную работу, которую делает сам специалист по контекстной рекламе, — написано в объявлении . — За 8 лет в своем маркетинговом агентстве мы протестировали этот алгоритм бесчисленное количество раз и знаем все кирпичики и элементы, которые влияют на успех для клиента. Все свои знания и опыт мы переложили в сервис. Подключения рекламных аккаунтов занимает не более 30 минут».

Модель монетизации — подписка. Тариф — 30 $ / месяц с удешевлением в зависимости от срока подключения. При подключении всего 300 человек, прибыль составит 9000 $/месяц. Проект, по утверждению основателей, можно масштабировать на Россию, Казахстан и другие страны.

Автоматизация операционных процессов в бизнесе

Сумма инвестиций: не указана.

Liloo — это система автоматизации операционных процессов в бизнесе. «Функционал позволяет сделать максимально простым и удобным любые операционные процессы, а если клиент не хочет переходить от других учетных систем таких как 1С на Liloo, то система позволяет провести интеграцию с любым внешним построенным функционалом и дополнить его доработками, которые сложно и дорого реализовать в других системах», — говорится в объявлении .

Как утверждают основатели сервиса, Lilloo представляет собой усовершенствованную модель бухгалтерского учета, предназначенную для того, чтобы вести бухгалтерию предприниматель мог без особых навыков.

Если вашему бизнесу тоже нужны инвестиции или вы ищете парнера для запуска какого-то нового проекта, регистрируйтесь в нашем сервисе и подавайте любой количество бесплатных объявлений с вашими предложениями, а если вы инвестор или эксперт, то регистрируйтесь и рассказывайте о том, что можете предложить бизнесу.





Кроме того, до конца 2024 года мы вступили в коллаборацию с основателем компании «Lemon Invest» Сергеем Мисяченко: он будет давать бесплатные консультации по привлечению инвестиций самым интересным и перспективным, на его взгляд, проектам, которые опубликуют свое предложение на площадке «Про бизнес — Инвестиции». Чтобы получить возможность встречи с экспертом, вам нужно:

сформировать предложение для потенциальных инвесторов (при этом проект может быть в любой стадии развития — от идеи до работающего бизнеса; главное, чтобы было четкое понимание для чего нужны инвестиции);

зарегистрироваться в сервисе «Про бизнес — Инвестиции» и опубликовать объявление со своим предложением;

написать в наш чат-бот в Телеграм с пометкой «Консультация по инвестициям» и ссылкой на опубликованное объявление.

Сергей Мисяченко будет отбирать наиболее интересные и перспективные проекты, а мы — приглашать фаундеров таких бизнесов на встречу. Там вы сможете получить ответы на свои вопросы и поймете, на что нужно обращать внимание в первую очередь при поиске инвестиций. Эксперт раскроет 5 тематических блоков:

1. Какие есть типы инвесторов.

2. Как правильно искать инвесторов.

3. Как подготовиться к встрече с инвесторами.

4. Как вести коммуникацию, чтобы тебя поняли.

5. Какие юридические аспекты важны в привлечении инвестиций.