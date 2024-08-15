Проверено на себе. Леди-босс протестировала гибридный седан Nissan Sylphy

Источник материала: ProBusiness





«Ищу авто, который подчеркнет не только мой статус и деловой имидж в бьюти-бизнесе, но и станет надежным, экономичным и безопасным компаньоном на дорогах. Nissan Sylphy как раз такой. Готова проводить много времени внутри машины и любоваться ею снаружи», — делится впечатлениями от тест-драйва основатель бьюти-бизнеса Vnemaskarada. school Катерина Щеглик. Девушка как раз присматривает машину для организации и любезно согласилась прокатиться на седане при поддержке официального импортера Nissan — компании «ДрайвМоторс».





Изящное авто для изящной бизнес-леди

— Водить научил папа, поэтому за рулем я с 18 лет. Первым автомобилем был Nissan Juke. Он нравился мне ярким дизайном и умной системой полного привода. Неординарность стиля в жизни и авто привлекает по сей день.





Вот почему Катерина решила присмотреться к Nissan Sylphy . В переводе с английского слово «sylph» означает грациозная и используется в сочетании с женской красотой. Японский седан также отличается изяществом и грацией. Кажется, он создан для того, чтобы производить впечатление, всегда выглядеть представительно и солидно.

Не хуже Mercedes, но лучше Geely

— Пока я в поиске своего автомобиля для бизнеса, люблю экспериментировать и ездить на разных машинах. Например, недавно попробовала Mercedes-Benz Gle 300D'21 подруги.

В нем, как и в Nissan не коробка передач, а редуктор. Прямо как в игрушечном автомобиле. И смотрится он весьма современно. Но в Sylphy, не привычно, что селектор переключения направления движения авто назад происходит не перемещением джойстика назад, а по направлению вперед.





Наша героиня признается, в сравнении с Mercedes, Sylphy не такой мягкий, но в вождении комфортный и не деревянный.





С другой стороны, по ощущениям седан отличается в лучшую сторону от китайских аналогов с подобным диапазоном цен. Девушка, к примеру, пробовала седан Geely Emgrand и Volkswagen Polo в каршеринге. В Sylphy нет такой тряски и свиста, все тихо и комфортно. Ездила Катерина и на лифтбеке FAW B70.

Цена приятная, особенно для бизнеса

— Я слежу за рынком автомобилей и знаю, что многие дилеры продают авто для бизнеса еще выгоднее, чем для физических лиц.

Например, Nissan Sylphy в «ДрайвМоторс» можно купить в комплектации Comfort или Comfort+ за 74 900 рублей. И юрлицо при покупке может получить инвестиционный вычет. Т. е, оптимизировать налоговую нагрузку. Плюс, абсолютно всем покупателям дилер дает гарантию на 2 года.





Есть также возможность покупки в трейд-ин, в кредит от 0,01% на льготный период и в «рассрочку» на 24 месяца.

«Авто, которое не позволит хулиганить на дороге»

Катерина признается, на тест-драйве седан Nissan Sylphy поразил ее интеллектом. Это автомобиль, который не даст хулиганить на дороге.

— Встроенный видеорегистратор записывает стиль вождения. Весьма важная опция, особенно при ДТП. Кроме того, машина имеет функцию контроля полосы. Руль ощутимо вибрирует, если решаешь сменить ее без поворотника. При перестроении в боковые зеркала хорошо видны слепые зоны. Все благодаря встроенным ассистентам безопасности. Кроме того, авто самостоятельно держит дистанцию перед впереди идущей машиной.

А еще, такой автомобиль наверняка оценят новички парковки. Ведь задние парктроники рисуют на дисплее надежные линии-границы предполагаемой парковки. С такими помощниками ошибиться сложно.





У Nissan Sylphy есть силовая установка e-Power. Благодаря этому тормоза можно использовать реже. Функция e-Pedal помогает в максимальной рекуперации, соответственно авто отлично замедляется, если просто отпустить газ.

Способствует этому и режим «hold» в АКПП. Его часто называют зимним, но он отличный помощник в том числе летом. Если нажать на кнопку «hold», автомобиль самостоятельно начнет движение сразу со второй передачи. Это позволяет уменьшить вероятность пробуксовок, а также сделать начало движения более мягким и плавным, избегая рывков. Полезен этот режим в пробках, на спуске и при обгоне других авто. Обороты двигателя при включении резко возрастают, тяга увеличивается.

Любопытна и система кондиционирования. За комфорт внутри авто отвечает двухзонный климат-контроль. А кабинки вентиляции созданы так, что водитель и пассажир переднего сидения могут выбирать разную температуру прохлады или тепла.





— Зеленые номера авто и вовсе дают ему преимущество в сравнении с другими, например, возможность ездить по автобусной полосе.





«Особенная любовь к Sylphy за тишину и беспроводную зарядку»

— Это по-настоящему тихий автомобиль с громкой акустикой и грамотно расположенными по всему салону динамиками. Можно петь с подругами песни. И при этом хорошо слышать пассажиров сзади. А еще мне безумно понравилась беспроводная зарядка для смартфона мощностью 20кВт. Мой мобильник был в чехле с банковской картой. Однако это не помешало ему зарядиться за время нашего тест-драйва.

Расположение зарядки также удобное. Все эргономично, стильно и нет визуального шума.

К слову, шума нет и во время движения гибридного седана. Это делает поездку по-настоящему комфортной. А когда водителю требуется сдать назад, срабатывает датчик звука. Пешеход слышит пищащие сигналы и уходит от автомобиля.





Тишина достигается за счет наличия гибридного двигателя. Гибридная модификация авто оснащена рядным трехцилиндровым двигателем объемом 1,2 литра и мощностью 72 л.с., который выполняет функцию генератора для зарядки батареи. Тем временем, электромотор с мощностью 100 кВт (136 л.с. и 300 Нм) отвечает за тягу. Такая конфигурация позволяет достичь низкого расхода топлива — в среднем всего 3,9 литра бензина на 100 км пробега и тишины при движении машины.





«Буду ездить в компании Sylphy в командировки в Москву»

— Именно из-за скромности аппетита могу назвать Nissan Sylphy отличным компаньоном для моих командировок. По работе я часто езжу в Москву. Если выберу эту машину, то поездки будут еще приятнее. Автомобиль визуально красивый для девушки-руководителя, экономичный в плане расхода топлива, и внутри стильный, ничего не раздражает.





Катерина признается, даже в ливень, в который попал Nissan Sylphy во время тест-драйва, управление авто осталось комфортным, а торможение мягким. Заявленная максимальная скорость — 165 км/ч, но кажется девушке удалось разогнать машину до 180 км\ч. А еще наша героиня протестировала громкую связь на звонке с подругой. Функция автономного созвона доступна благодаря встроенному 12,3 дюймовому сенсорному экрану.

— Nissan Sylphy — хороший авто для руководителя. С ним у вас точно получится выглядеть стильно и утонченно.

*В тест-драйве участвовал Nissan Sylphy в максимальной комплектации.