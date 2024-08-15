Подработка и опыт: студенты в Минске сами благоустраивают общежития к учебному году

Минские студенты сами благоустраивают общежития к новому учебному году. Красят стены, убирают территорию. Это не только возможность заработать, для некоторых учащихся это еще и способ пройти производственную практику, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Студентка третьего курса Виктория Зимницкая оформляет клумбы около общежития: ровняет землю и вырывает сорняки. Признается: работа совсем не сложная. В обустройстве она помогает уже не первый год. Найти новых друзей – главное, что мотивирует девушку оставаться на каникулах в столице.
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«Мы нашли общий язык. Ребята очень дружелюбные, очень общительные, и работа помогает еще более сплотиться. Мы стали хорошими друзьями. Ни одного дня не было, чтобы были какие-то недопонимания», – поделилась студентка Белорусского государственного университета Виктория Зимницкая.
Перекрасить стены, собрать и установить новую мебель – поручения каждый день разные. Работать нужно аккуратно, в конце смены результат проверяет администрация.
«Связующим звеном между администрацией общежития и между нами, работниками, является бригадир. Он получает поручения от заведующей, что, где сделать, и направляет людей работать на эти места. Если получается что-то некачественно или понимаем, что где-то чего-то недостает, то придется переделывать», – рассказал студент Белорусского государственного университета Илья Крутько.
Такая подработка у молодых людей популярна. В одном студотряде работают 12 человек. За труд платят. Денег хватает на карманные расходы. Еще один бонус – гарантия заселения в общежитие в новом учебном году.
«Ребята хотят себя проявить, научиться чему-то новому, кроме того, чему их научили дома в семьях, кроме тех занятий, которые они посещают. У нас идет именно трудовое воспитание студентов», – пояснил начальник студенческого городка Сергей Дубровский.
Молодые люди на время работы остаются жить в общежитии. Администрация университета, кроме работы, предлагает развлечения: бесплатно посещать городские концерты, футбольные матчи и другие мероприятия.