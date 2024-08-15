Подработка и опыт: студенты в Минске сами благоустраивают общежития к учебному году

Перекрасить стены, собрать и установить новую мебель – поручения каждый день разные. Работать нужно аккуратно, в конце смены результат проверяет администрация.

«Связующим звеном между администрацией общежития и между нами, работниками, является бригадир. Он получает поручения от заведующей, что, где сделать, и направляет людей работать на эти места. Если получается что-то некачественно или понимаем, что где-то чего-то недостает, то придется переделывать», – рассказал студент Белорусского государственного университета Илья Крутько.

Такая подработка у молодых людей популярна. В одном студотряде работают 12 человек. За труд платят. Денег хватает на карманные расходы. Еще один бонус – гарантия заселения в общежитие в новом учебном году.

«Ребята хотят себя проявить, научиться чему-то новому, кроме того, чему их научили дома в семьях, кроме тех занятий, которые они посещают. У нас идет именно трудовое воспитание студентов», – пояснил начальник студенческого городка Сергей Дубровский.

Молодые люди на время работы остаются жить в общежитии. Администрация университета, кроме работы, предлагает развлечения: бесплатно посещать городские концерты, футбольные матчи и другие мероприятия.